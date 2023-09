Genoa-Roma, probabili formazioni: torna Pellegrini e c’è un ballottaggio

Dopo il pareggio di Torino, la Roma fa visita al Genoa per muovere ancora la classifica che ora è largamente negativa



La Roma chiude questa sera il primo turno infrasettimanale della stagione. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino, i giallorossi giocano un’altra partita in trasferta decisamente insidiosa. Per classifica il Genoa è sulla carta avversaria abbordabilissima, ma soprattutto in casa non è semplice da battere, anche grazie a un ambiente molto caldo. E i giallorossi hanno assoluto bisogno di vincere, visto che sono ancora a quota 5 punti in 5 partite.

Per questo la sesta giornata di campionato per Mourinho diventa fondamentale per non perdere ulteriore contatto dalla zona Champions. Che in questo momento è distante 7 punti con la vittoria dell’Atalanta a Verona. Lo Special One è orientato comunque a riproporre quasi tutta la formazione che ha pareggiato in casa del Torino. Davanti a Rui Patricio non ci sono alternative, con Smalling out verosimilmente per altre tre settimane: tornerà dopo la sosta. Quindi spazio di nuovo a Mancini, Llorente e Ndicka con Celik che resta il primo cambio ma non è escluso che il turco faccia riposare qualcuno. Altrimenti la rotazione sarà rimandata a domenica contro il Frosinone.

A destra il ballottaggio è tra Kristensen e Karsdorp, con il primo ancora avanti. A centrocampo Paredes, Cristante e il ritorno di Lorenzo Pellegrini dopo le noie muscolari con Spinazzola a chiudere la linea a cinque. In attacco tornerà la coppia Dybala-Lukaku, con l’argentino che sarà comunque gestito dopo aver giocato 90 minuti domenica. Possibile che il turnover sarà effettuato direttamente domenica contro l’ex Di Francesco. Di base un 3-5-2, ma Pellegrini può ovviamente giocare più avanzato accanto a Dybala.

Anche il Genoa ha bisogno di punti e per l’occasione Gilardino potrebbe tornare alla difesa a tre. Davanti a Martinez, Gilardino è pronto a confermare Dragusin e Bani, con Vasquez che può chiudere la linea difensiva. Qualche dubbio a centrocampo, dove De Winter si candida a una maglia sulla destra con Frendrup spostato a sinistra con la squalifica di Martin. In mezzo intoccabile Badelj a fare coppia con uno tra Kutlu e il grande ex Strootman, che però momento pare leggermente dietro. Confermato il ‘tridente’ d’assalto con Malinovskyi e Gudmundsson alle spalle di Mateo Retegui.

Serie A, Genoa-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Genoa-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn e verrà arbitrata da Daniele Orsato.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Badelj, Kutlu, Frendrup; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui.

A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, Sabelli, Haps, Messias, Hefti, Thorsby, Jagiello, Strootman, Puscas.

Allenatore: Gilardino.



Indisponibili: Ekuban.

Squalificati: Martin.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Zalewski, Celik, El Shaarawy, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, Bove.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling.

Squalificati: -.

Arbitro: Orsato della sezione di Schio

Assistenti: Scatragli-Zingarelli

IV Uomo: Tremolada

Var: Mazzoleni

Avar: Paterna