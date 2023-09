Genoa-Roma, fuori dopo 30 minuti: triplo cambio forzato

Dopo pochi minuti di gioco, Gilardino è stato costretto al cambio; infortunio per un titolare e sostituzione forzata

Il turno infrasettimanale si conclude con Genoa Roma; i rossoblù, dopo un punto in tre partite, cercavano la vittoria per risalire la classifica. Alla ricerca dei tre punti anche i giallorossi dopo il pareggio in casa del Torino; gli uomini di Mourinho, considerando il complicato inizio, dovevano cambiare marcia cambiare una classifica decisamente negativa.

Inizio da incubo per i giallorossi che, dopo una palla persa, subiscono la rete di Gudmundsson al quinto minuto del primo tempo. Padroni di casa, dunque, subito avanti ma costretti ad un cambio forzato.

Genoa-Roma: Badelj, Llorente e Strootman costretti al cambio

L’entusiasmo per l’iniziale vantaggio è stato parzialmente smorzato dall’infortunio capitato a Badelj; il centrocampista del Genoa, infatti, si è dovuto arrendere dopo poco più di dieci minuti con Gilardino che è stato costretto al cambio. Al posto di Badelj è entrato Thorsby.

Al 22esimo è arrivato uno stop anche in casa Roma. Non c’è pace per Mourinho che perde l’ennesimo difensore, Llorente, sostituto con Bove. Al centro della retroguardia è così andato Cristante. Pochi minuti dopo, al 29esimo, infortunio e cambio anche per Strootman. L’ex ha lasciato il campo per l’ennesimo stop muscolare. Dentro Kutlu