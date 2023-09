“E’ l’erede giusto per Pogba”: Juve, arriva l’annuncio in diretta

La Juventus attende novità sul futuro di Pogba e pensa a una eventuale sostituzione: individuato il profilo ideale

La Juventus prova, in questo avvio di stagione, a mettere le basi per ritagliarsi un ruolo da protagonista in campionato. Numeri alla mano, la formazione di Allegri sta riuscendo a esprimere un rendimento diverso dalle ultime stagioni. I bianconeri hanno messo insieme la miglior partenza degli ultimi quattro anni, per distacco, con i 13 punti in sei giornate che rappresentano un ottimo bottino iniziale, subito alle spalle di Milan e Inter.

La Vecchia Signora sta ritrovando su buoni livelli giocatori come Chiesa e Vlahovic, mancati molto nella scorsa stagione. Non è andata così, purtroppo, per Pogba, che proprio mentre cercava di venire fuori dalla incredibile sequela di infortuni, è stato fermato per la positività al testosterone dopo i controlli antidoping a margine di Udinese-Juventus della prima giornata. Una tegola che rischia di tenere fuori il francese a lungo e anzi di comprometterne non solo l’avventura in bianconero, ma anche la carriera.

Per la prossima settimana, attesi gli esiti delle controanalisi. Ma è probabile, come sempre in questi casi, che il verdetto venga confermato e che lo stop, in attesa della decisione del Tribunale Nazionale Antidoping, sia a prescindere piuttosto lungo. Bianconeri che dunque dovrebbero necessariamente cercare un sostituto da gennaio.

Calciomercato Juventus, parte già il dopo Pogba: “E’ il giocatore perfetto”

Il nome ideale per il club viene indicato da Malu Mpasinkatu, di professione direttore sportivo. Secondo lui, Khephren Thuram potrebbe ricoprire adeguatamente quel ruolo.

Intervenuto a ‘Tv Play’, ha spiegato: “Se ne parla da qualche settimana, sarebbe perfetto se Pogba dovesse andare via o la Juve non potesse puntare su di lui e dovesse rinforzarsi in mediana”. Sugli obiettivi bianconeri, Mpasinkatu è chiaro: “Non ci sono scuse, senza coppe la Juve deve puntare allo scudetto, non può limitarsi alla zona Champions”.