Donnarumma senza limiti: “Sogno Champions e Mondiale”

Intervista a Donnarumma, dagli obiettivi personali alla Nazionale. Le dichiarazioni del portiere del Paris Saint-Germain

Gianluigi Donnarumma si racconta a ‘Sport Mediaset’. Dal Paris-Saint Germain alla Nazionale, ecco le parole dell’ex Milan.

L’estremo difensore ha parlato così delle critiche ricevute nell’ultimo periodo: “È dura, non è facile però bisogna estraniarsi da tutto. Non è facile, siamo umani, è normale leggere le cose anche sui social ma è fondamentale riuscire ad estraniarsi e lavorare duramente. Qualche errore capita e ne capiteranno altri perché non siamo dei robot, ma l’importante è lavorare duramente e andare avanti per la propria squadra”.

Dal Milan al PSG: “Io sono sempre stato al Milan, sono cresciuto lì ed è stata dura lasciare il Milan ma ora va molto meglio. Mi sto ambientando, sto imparando la lingua, ho degli amici e sta andando bene”.

Donnarumma: “Il mio sogno sono Champions e Mondiale”

Il classe 1999 non si pone limiti: “Il mio sogno sarebbe quello di vincere la Champions e il Mondiale con l’Italia“.

“Spero di riuscirci un giorno, ce la metterò tutta. Sarebbe il massimo. Spero di vincere il più possibile, sia con il club che con la Nazionale. Con Spalletti penso che faremo grandi cose perché è un grande allenatore, che fa giocare bene le sue squadre”, ha concluso il portiere.