Balotelli ‘smantella’ la Roma: “Solo uno giocherebbe nella Juve. Mourinho si prenda le sue responsabilità”

Le dichiarazioni di Mario Balotelli su TvPlay: si parla della Roma e di Jose Mourinho dopo il pesante ko contro il Genoa

Si parla chiaramente della Roma a Vox to Box su TvPlay. Mario Balotelli ha detto la sua su Jose Mourinho.

L’attaccante italiano non ha alcun dubbio e non esonererebbe il tecnico portoghese, nonostante l’inizio disastroso e il ko pesante di stasera: “Giocare a Genova non è facile – afferma Balotelli – Mou è uno dei più bravi allenatori che ci sono, un inizio zoppicante non ti può far dimenticare tutto il resto. Mi pare esagerato parlare di esonero. Ora deve vincere per far star zitti tutti. Il vero motivo perché perde non lo so. La Roma non ha un bel gioco sicuramente, ma le squadre di Jose non hanno mai giocato un calcio fotonico. Servono i calciatori, Dybala e Lukaku sono a livello internazionale, ma serve il gioco per uscire da questa situazione. Qualche volta, però, dovrebbe prendersi lui le responsabilità”.

Roma, Balotelli: “Difficile arrivare tra le prime cinque”

Balotelli parla ancora dei giallorossi, che hanno solo cinque punti in classifica, dopo sei partite disputate.

Per la Roma sarà complicato arrivare tra le prime cinque in classifica – “Sarà già difficile superare le prime cinque in classifica, Inter, Milan, Juve, Atalanta e Napoli – prosegue Balotelli – Giallorossi più forti dei bianconeri? Tra i giocatori della Roma solo uno giocherebbe nella Juve, Lukaku”.