Stroncata mezza Juve: “Sono sopravvalutati”. Ecco i nomi

Nonostante la vittoria ottenuta contro il Lecce, non sono mancate anche stavolta le critiche nei confronti della Juventus

Dopo la sconfitta cocente rimediata la scorsa giornata contro il Sassuolo, la Juve nell’anticipo di ieri sera aveva un solo risultato davanti a sé: la vittoria. Una partita in cui per la formazione di Massimiliano Allegri era importante tornare ad ottenere tre punti, a prescindere dal ‘come’.

Quella di ieri sera, ancora una volta, non è stata infatti una gara giocata bene per 90 minuti dalla Juve, tenuta in bilico sino al triplice fischio del direttore di gara. E lo ha dimostrato anche la reazione rabbiosa avuta da Allegri sul finale contro i propri calciatori per alcuni errori commessi in zona recupero che potevano costare carissimo ai fini del risultato finale. Il tecnico toscano, come ripreso dalle telecamere in diretta, è scappato furibondo negli spogliatoi senza neanche attendere la chiusura del match.

E’ evidente che sul piano del gioco sono stati davvero pochi i progressi fatti registrare dalla Juve tra la sconfitta con il Sassuolo e la vittoria con il Lecce. Tra le due partite la formazione bianconera ha sicuramente riacquisito equilibrio e compattezza in fase difensiva, tralasciando però l’imprevedibilità che l’avrebbe potuta aiutare in fase di possesso. Chiesa e Vlahovic a parte, sono pochi i calciatori che in questo momento danno l’impressione di poter colpire in qualsiasi momento.

Juve-Lecce, Ravezzani contro i giovani bianconeri: “Sopravvalutati, non migliorano”

In particolare, sono stati quattro giovani bianconeri ad essere aspramente criticati al termine dell’incontro vinto ieri sera contro il Lecce.

Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore di Telelombardia, ha evidenziato come in questa Juve vi siano dei calciatori nei quali vengono riposte fin troppe aspettative rispetto al loro reale valore: “La Juve ha un gioco sconfortante. Va detto però che troppi giovani non migliorano e forse sono sopravvalutati: Fagioli, Miretti, Cambiaso, lo stesso Locatelli. Chiesa sembra un gigante in confronto a loro”. Un attacco diretto anche a Massimiliano Allegri che da ormai due anni punta su questi ragazzi intorno a cui costruire la Juve del futuro.