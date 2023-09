Probabili formazioni Cagliari-Milan: sorpresa Adli, Pioli stravolge l’attacco

Le formazioni di Cagliari-Milan, valevole per la sesta giornata di Serie A. Ecco le scelte di Claudio Ranieri e Stefano Pioli

Il Milan di Stefano Pioli è volato in Sardegna senza Mike Maignan e Luka Jovic, che sono rimasti a lavorare a Milanello. Recuperati, invece, Theo Hernandez e Davide Calabria, ma solo il primo è pronto a scendere in campo dal primo minuti, in un Milan pronto a tornare al 4-3-3.

La linea a quattro, davanti a Marco Sportiello, verrà così completata da Alessandro Florenzie, Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Non è da escludere, però, che alla fine anche il tedesco abbia un turno di riposo. Lo avrà certamente Olivier Giroud, che dopo sei gare di fila da titolare, siederà in panchina, lasciando spazio a Noah Okafor. Nel tridente offensivo ci saranno Samuel Chukwueze e Christian Pulisic. Nelle intenzioni di Pioli c’è, infatti, quella di far rifiatare anche Rafael Leão, ma rinunciare al portoghese è davvero complicato e non si possono dunque escludere sorprese dell’ultimo minuto.

La più grande novità di formazione è certamente Yacine Adli. Il francese è finalmente pronto ad avere la sua occasione, dopo l’infortunio di Rade Krunic. Pioli nel ruolo di playmaker ha provato anche Reijnders, ma l’ex Bordeaux è in vantaggio. L’olandese giocherà a prescindere così come Ruben Loftus-Cheek.

Per quanto riguarda il Cagliari, Ranieri è pronto a schierarsi con una difesa a tre formata da Hatzidiakos, Dossena e Wieteska, davanti a Radunovic. Zappa e Augello saranno gli esterni, con Nandez, Deiola e Makoumbou a centrocampo. In avanti spazio a Petagna e alla velocità di Luvumbo.

Le formazioni di Cagliari-Milan

Ecco le formazioni di Cagliari-Milan:

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Deiola, Makoumbou, Augello; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. All. Pioli.

Serie A, Cagliari-Milan: dove vederla in tv

Cagliari-Milan, gara valida per la sesta giornata di Serie A, è in programma mercoledì 27 settembre alle ore 18.30 all’Unipol Domus. Il match tra i sardi e i rossoneri sarà visibile in diretta televisiva e in streaming sia su Dazn che su Sky Sport.

Il calendario di Cagliari e Milan

Dopo il match contro i rossoneri, il Cagliari sarà chiamato a due sfide davvero impegnative, prima la Fiorentina in trasferta e poi, la Roma tra le mura amiche.

Calendario fitto per il Milan, che dopo la trasferta in Sardegna, ospiterà a San Siro, sabato, la Lazio di Maurizio Sarri per la settima giornata di Serie A. Doppio impegno in trasferta, poi, contro il Borussia Dortmund, per il secondo turno di Champions League, e il Genoa di Gilardino, prima della pausa per le nazionali.