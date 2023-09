Doppio forfait Milan per Cagliari: ma Pioli può sorridere

Il tecnico rossonero non avrà a disposizione due calciatori della propria rosa in vista della trasferta sarda

Per dare continuità al successo ritrovato a San Siro nell’ultimo turno contro il Verona, il Milan dovrà superare l’ostacolo Cagliari in programma nel prossimo turno. La squadra allenata da Stefano Pioli scenderà infatti in campo domani pomeriggio per il turno infrasettimanale contro la formazione sarda.

Un match in cui Pioli potrà fare nuovamente affidamento su due pedine fondamentali, assenti nella gara disputata contro il Verona. Dopo aver smaltito i problemi dei giorni scorsi, Theo Hernandez e Davide Calabria sono tornati totalmente a disposizione del tecnico rossonero ed hanno preso parte alla trasferta verso Cagliari. Due recuperi che restituiscono a Pioli i proprietari delle due corsie in difesa dopo il cambio modulo adottato in emergenza la scorsa giornata.

Ai recuperi di Theo Hernandez e Calabria, però, seguono altre due notizie poco gradite a Pioli. L’allenatore non avrà infatti a disposizione per la trasferta in Sardegna Mike Maignan, ancora alle prese con l’infortunio rimediato negli ultimi minuti della gara di Champions League contro il Newcastle. Il portiere francese non è partito insieme alla squadra, ma dovrebbe comunque essere vicino al rientro.

Assente tra i convocati, infine, anche Luka Jovic, rimasto a Milanello per cercare di recuperare la forma migliore dopo essere approdato al Milan dalla Fiorentina solamente nelle ultimissime ore dello scorso calciomercato.