PAGELLE e TABELLINO Cagliari-Milan: Reijnders totale, Chukwueze non incide

Pagelle, voti e tabellino di Cagliari-Milan, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A

Il Cagliari fa giocare il Milan, ma sblocca la partita al 29′ con Luvumbo. L’attaccante, con un vero bolide, trafigge Sportiello. La squadra di Stefano Pioli la ribalta in pochi minuti, con Okafor (40′) e Tomori (45′).

Nella ripresa arriva l’eurogol di Loftus-Cheek, che da fuori batte Radunovic e di fatto chiude la partita.

Ecco i voti:

CAGLIARI

FLOP Radunovic 5 – Senza il suo errore è molto probabile che si sarebbe vista un’altra partita. Gli scappa la sfera dalle mani, permettendo ad Okafor di trovare il primo gol con la maglia rossonera in Serie A. L’estremo difensore di Ranieri fa bene nel respingere il tiro di Theo Hernandez, ma prende gol da fuori area e per un portiere non è mai una buona notizia.

Zappa 5,5 – Dall’81’ Di Pardo s.v.

Wieteska 5,5 Dal 45′ Oristano 6,5

Dossena 5,5

Hatzīdiakos 5,5

Nández 6,5

Makoumbou 5,5 – Dall’83’ Deiola s.v.

Sulemana 5,5 – Dal 68′ Viola 6

Augello 5,5

Petagna 5 – Dal 68′ Shomurodov 6

TOP – Luvumbo 7 – E’ letteralmente scatenato l’attaccante di Claudio Ranieri, che con la sua velocità mette costantemente in difficoltà la difesa rossonera. E’ una vera spina al fianco del Diavolo. Nel gol c’è tutto il suo strapotere fisico, oltre che la grande caparbietà nell’andare a recuperare il pallone dai piedi di Adli

All. Ranieri 6

MILAN

Sportiello 6

Florenzi 6

Thiaw 6,5

Tomori 6,5

Hernández 6,5 – Dall’83’ Bartesaghi s.v.

Loftus-Cheek 6,5

Adli 6,5 – Dal Pobega 6

TOP Reijnders 7 – Un primo tempo di calcio totale per l’olandese, che torna quello ammirato ad inizio stagione, dopo due prestazioni non proprio al top. L’ex Az gioca ovunque, risultando un punto di riferimento costante per i compagni. Sono tanti gli spunti interessanti: al primo minuto sfiora il palo, poi è suo l’assist per la rete di Tomori. Dal 58′ Musah 6

FLOP Chukwueze 5,5 – Molto fumo e poco arrosto. Il nigeriano è tra i calciatori più coinvolti nel corso del primo tempo quando il Cagliari è chiuso e praticamente impossibile da superare. L’ex Villarreal ci prova spesso, ma senza successo. Nella ripresa sparisce totalmente dalla partita. Dal 70′ Leao 6

Okafor 6,5

Pulisic 6,5 – Dal 70′ Romero 6

All. Pioli 6,5

TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 1-3

CAGLIARI (4-4-2): Radunović; Zappa, Wieteska, Dossena, Hatzīdiakos; Nández, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. A disp.: Aresti, Scuffet; Azzi, Goldaniga, Obert; Deiola, Di Pardo, Prati, Viola; Oristanio, Pavoletti, Shomurodov. All.: Ranieri.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Calabria, Kjær, Pellegrino; Musah, Pobega, Romero; Giroud, Leão. All.: Pioli.

Arbitro: Lapenna di Roma.

GOL: 29′ Luvumbo (C), 40′ Okafor (M), 45′ Tomori (M), 60′ Loftus-Cheek (M)

AMMONITI: 41′ Wieteska (C), 46′ Loftus-Cheek (M), 53′ Zappa (C), 79′ Oristanio (C)

ESPULSI: