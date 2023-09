Pace fatta e accordo raggiunto: big di Serie A per Dia

Il centravanti della Salernitana, dopo i malumori generati fra le mura amiche, sarebbe comunque oggetto del desiderio di tante realtà di Serie A

Sono state settimane turbolente quelle occorse in casa Salernitana, a cavallo tra la chiusura dei battenti della passata sessione estiva di mercato e l’avvio di campionato. Oggetto di discussione è stato, nello specifico, il bomber Boulaye Dia. Grande protagonista della passata stagione e uno dei nomi più caldi tra le tante pretendenti anche di livello internazionale.

Come noto, il calciatore aveva mosso passi importanti verso il Wolverhampton prima che la dirigenza campana chiudesse definitivamente le porte al prestito con opzione di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Questo per non perdere un calciatore potenzialmente remunerativo a condizioni migliorabili. Non avendo preso di buon grado la decisione, Dia è stato quindi grande escluso in campionato e gli è stata riservata una punizione economica di rilievo.

A distanza di qualche tempo, però, le tensioni interne sembrerebbero essere almeno parzialmente rientrate. Tanto che il calciatore è pronto a calcare nuovamente i terreni di gioco per dare man forte alla causa granata, partendo però dalla panchina.

Probabilmente alla base del gesto di reintegro ci sarebbero anche nuove condizioni economiche pattuite in vista delle future sessioni di mercato e le potenziali offerte in entrata che la società della Salernitana dovrà puntualmente registrare e valutare. Possibile l’inserimento di una nuova clausola rescissoria da almeno 20 milioni oppure un semplice accordo verbale che possa portare ad una pacifica risoluzione delle controversie, affinché entrambe le parti trovino beneficio dall’operazione.

Dia balla sul mercato e la Salernitana vende al giusto prezzo, rispunta l’Inter

Dia appare dunque soltanto un profilo di transizione. Il suo futuro, salvo cambi di rotta repentini, dovrebbe essere altrove. Magari in un top club di Serie A, fra cui rispunta anche l’Inter. I nerazzurri devono infatti fare i conti con l’infortunio di Marko Arnautovic che priverà Simone Inzaghi di un calciatore di caratura per i prossimi mesi.

Al contempo, la dirigenza non ha voglia di investire risorse in un profilo qualunque prelevato tra gli svincolati giusto per rinfoltire il numero del parco attaccanti. Piuttosto si cercherà di tamponare con qualche baby talento della formazione Primavera e si punteranno maggiormente le energie nella sessione di riparazione di gennaio. Con Dia sempre sullo sfondo, nonostante i costi esorbitanti dell’operazione per un club che è molto attento a centellinare ogni risorsa. Da non dimenticare, inoltre, le avances reciproche scattate con il Milan in precedenza quando la clausola toccava i 25 milioni. In coda c’erano anche Roma e Fiorentina. Difficilmente passerà di moda.