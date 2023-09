Ora è UFFICIALE: Gattuso torna in panchina

La telenovela è finita: Gennaro Gattuso riparte ufficialmente dall’Olympique Marsiglia. È arrivato il comunicato del club transalpino

Gennaro Gattuso riparte dalla Francia, andando a prendere la patata bollente di un Marsiglia che vive una fase piuttosto delicata. L’OM in sei giornate di Ligue 1 ha messo a referto appena 9 punti, troppo pochi rispetto a quelle che sono le ambizioni del club.

Un’annata post Tudor iniziata sotto i peggiori auspici con lo spagnolo Marcelino, che ha detto addio ben prima del tempo. Il 20 settembre scorso il tecnico iberico si è infatti dimesso dall’incarico, lasciando vacante la poltrona di una delle società più importanti di Francia. Un posto ambito e che ha evidentemente colto proprio Gennaro Gattuso, che è stato ufficializzato proprio oggi dall’OM con un comunicato apparso sia sui social che sul sito web.

Calciomercato, il Marsiglia ufficializza Gattuso: le prime parole

Gattuso è quindi il nuovo allenatore del Marsiglia, come evidenziato dallo stesso comunicato ufficiale della società. L’italiano subentra dunque in una situazione delicata dopo quanto accaduto con Marcelino.

Lo stesso club francese ha quindi decantato nella nota ufficiale la straordinaria carriera del campione del Mondo 2006, che dopo il Valencia si lancia in un’altra avventura prestigiosa all’estero. A tal proposito sul sito del club emergono anche le prime parole dello stesso Gattuso, che ha espresso tutta la sua carica e felicità: “Sono molto felice e orgoglioso di approdare all’Olympique Marsiglia. Un club e uno stadio, il Vélodrome, in cui ho avuto l’opportunità di evolvermi come giocatore, famoso in tutta Europa per la passione e il fervore che ne sprigiona. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il mio nuovo gruppo e di affrontare le prossime sfide che mi attendono”.

L’ultima avventura estera, quella in terra spagnola, non era finita nel migliore dei modi con la rescissione di fine gennaio, lasciando la squadra al 14esimo posto. Ora al Marsiglia Gattuso proverà a rifarsi.