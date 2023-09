Napoli, indagine De Laurentiis e revoca Scudetto: ecco chi lo reclama

Napoli indagato proprio come la Juventus lo scorso anno, i tifosi dell’altra big di Serie A chiedono l’assegnazione dello Scudetto



Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è indagato per plusvalenze, proprio come lo scorso anno la Juventus, in particolare per il trasferimento in azzurro di Victor Osimhen.

Da accusatori ad accusati il passo è stato breve per il Napoli di De Laurentiis. Lo scorso anno i partenopei reclamavano a gran voce lo Scudetto vinto dalla Juventus nel 2019, ora si sono spostati al banco degli imputanti. La motivazione è la stessa per entrambe: le plusvalenze. In particolare per gli azzurri viene indagata l’operazione che ha portato in Italia Victor Osimhen nell’estate del 2020.

Stavolta a protestare fuori dal tribunale mediatico ci sono i tifosi della Lazio, reclamando lo scorso campionato. Una vera e propria campagna social messa in piedi da qualche sostenitore biancoceleste che richiede una deduzione di punti al Napoli nella classifica finale dell’ultima Serie A, il che riporterebbe lo Scudetto nella Capitale dopo più di 20 anni.

Gli unici contenti sono i tifosi juventini che osservano alla finestra i loro carnefici subire lo stesso trattamento. Non tutti i laziali, però, apprezzano queste richieste. Anzi, per molti sarebbe un disonore riuscire a vincere il campionato soltanto per una penalizzazione altrui. C’è chi, infatti, fa appello all’amore per lo sport e al proprio orgoglio biancoceleste per provare a calmare la bufera social che si è scagliata contro De Laurentiis e il suo Napoli.

Napoli, caso plusvalenze: cosa rischiano i partenopei

Tanti tifosi della Lazio reclamano lo Scudetto della scorsa stagione tramite una campagna social. Prima di parlare di eventuali punizioni, però, bisogna verificare la colpevolezza di De Laurentiis nel caso plusvalenze di Osimhen e per questo servirà ancora qualche mese.

Per quanto possa affascinare qualche tifoso biancoceleste, l’ipotesi Scudetto alla Lazio è totalmente fuori discussione. In caso in cui venisse verificato l’illecito, infatti, il Napoli rischierebbe una perdita di punti solamente al campionato corrente, non sullo scorso, oltre che delle multe in denaro. La squadra di De Laurentiis, insomma, si ritrova esattamente nelle stesse scarpe indossate l’ultima stagione dalla tanto odiata Juventus.

