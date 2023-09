L’offerta che cambia i piani della Juventus: così arriva Donnarumma

Il nome di Gianluigi Donnarumma rimane sempre nei desideri della Juventus. Occhio alla posizione di Szczesny tra i pali della ‘Vecchia Signora’

Serata tranquilla ieri all’Allianz Stadium per Wojciech Szczesny, dopo la prestazione horror di sabato in campionato sul campo del Sassuolo.

Il Lecce non ha praticamente mai tirato in porta, con il portiere polacco che ha dovuto sbrigare l’ordinario nell’area bianconera. Massimiliano Allegri lo ha protetto dopo le papere del Mapei Stadium, facendo scudo sulle critiche: “Il titolare è lui e non ci sono dubbi“, ha chiosato l’allenatore bianconero sull’ex guardiapali di Roma e Arsenal. Fiducia da parte di Allegri, al quale si aggiunge anche la stima della dirigenza della Continassa che pensa al rinnovo di contratto di Szczesny, in scadenza attualmente nel giugno 2025. L’estremo difensore classe ’90 potrebbe prolungare per un’altra stagione, permettendo anche alla Juve di spalmare l’ingaggio.

Calciomercato Juventus, Szczesny via per 15 milioni: Donnarumma nei desideri di Giuntoli

La ‘Vecchia Signora’ lavora quindi al rinnovo di Szczesny e non pensa al momento a un possibile divorzio con il nazionale polacco.

La situazione potrebbe ribaltarsi in un caso, ovvero se arrivasse un’offerta allettante sul tavolo del club torinese. Un assegno intorno ai 15 milioni di euro, stuzzicherebbe infatti Giuntoli e Manna su un ipotetico dietrofront e dunque sul via libera alla cessione del 33enne portiere come riporta ‘Sport Mediaset’. Questo il prezzo del cartellino che la Juventus ha messo in vetrina per un eventuale addio del suo numero uno, fermo restando la volontà attuale di continuare il rapporto oltre il 2025. Ma chi tra i pali bianconeri in caso di cessione? Il profilo che intriga la ‘Vecchia Signora’ resta quello di Gianluigi Donnarumma, anche se l’operazione con il Paris Saint-Germain si preannuncerebbe molto onerosa considerando la valutazione dei parigini (almeno 40 milioni) e un ingaggio da 12 milioni di euro all’anno fino al 2027.