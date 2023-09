Leao sbaglia, la reazione di Pioli è tutto un programma: web in tilt

La reazione di Stefano Pioli alla luce dell’errore di Rafa Leao non è parsa affatto inosservato. Ecco quanto è successo

Dopo un inizio in sordina, coinciso con il gol di Luvumbo, il Milan non solo è stato in grado di riprendere la partita, ma ha poi preso il largo. A decidere la sfida sono state le reti di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek, che hanno permesso ai rossoneri di agganciare momentaneamente l’Inter in vetta alla classifica.

Per razionalizzare le forze, Pioli ha varato un tura-over ragionato, lasciando in panchina Rafa Leao per oltre 70 minuti di gioco. Dopo essere entrato, il portoghese si è reso protagonista di un errore piuttosto evidente, sbagliando in fase di disimpegno un pallone, finito in fallo laterale. Situazione che avrebbe potuto creare le premesse per un buona occasione, il che ha suscitato la reazione immediata di Pioli. Il tecnico del Milan si è girato dall’altra parte, decidendo di non incrociare lo sguardo di Leao. Pioli ha quindi lasciato cadere una bottiglietta d’acqua a terra in maniera tale da evitare di redarguire verbalmente il suo attaccante.