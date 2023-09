Incredibile Empoli: fuori due titolari per infortunio nei primi 15′

L’avvio di partita dei toscani nella delicata sfida contro la Salernitana non è stato dei migliori

Aurelio Andreazzoli era incredulo. L’allenatore ex Roma, subentrato sulla panchina dell’Empoli dopo l’addio di Paolo Zanetti, è stato costretto ad utilizzare due slot per i cambi nel primo quarto d’ora di gioco.

Un inizio tutto in salita per la formazione toscana. Gli uomini di Andreazzoli, dopo la complicata partenza in Serie A con 5 sconfitte, si affacciavano alla sfida con la Salernitana con altre speranze. Invece l’allenatore è dovuto ricorrere immediatamente alla sua panchina: prima Pezzella, che si è accasciato al suolo dopo uno scontro con Kastanos, poi Bereszynski, fermato invece da un problema muscolare, hanno dovuto abbandonare il campo. I terzini scelti come titolari per questa sfida hanno abbandonato il terreno di gioco uno all’11’ e l’altro al 15′. Due sostituzioni nei primi minuti che lasciano al tecnico dei toscani un solo slot per il resto dei cambi nel corso della partita. Un avvio incredibile che complica ancora di più i piani di una squadra già molto in difficoltà. Ci ha pensato poi Baldanzi , stella offensiva della formazione ultima in classifica, a sbloccare il punteggio e a portare i suoi in vantaggio all’intervallo.