Genoa-Roma, paura prima della partita: Gilardino corre ai ripari

Il Genoa si prepara ad affrontare la Roma con Gilardino pronto a correre ai ripari nel tentativo di ottenere un risultato positivo

Il turno infrasettimanale di Serie A si chiuderà domani sera con la sfida delle 20.45 tra Genoa e Roma, un match fondamentale per entrambe le squadre. I rossoblù vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta con il Lecce e cercano una vittoria che manca dal ventisette agosto quando si imposero uno a zero sul campo della Lazio.

Per quanto riguarda la Roma, gli uomini di Mourinho devono conquistare i tre punti se vogliono iniziare a risalire una classifica decisamente negativa visti i cinque punti in cinque giornate. Match, dunque, delicatissimo e che può rappresentare una svolta importante sia per il campionato del Genoa sia per quello della Roma.

I rossoblù, se vogliono portare a casa la vittoria, dovranno faticare e non poco; la Roma ha tanta qualità e può contare anche su una statistica a suo favore. L’ultimo successo del Genoa, infatti, risale all’ultima giornata del campionato 2014 quando i padroni di casa si imposero per uno a zero grazie alla rete di Fetfatzidis.

Da allora sono passati nove anni e i precedenti dicono sette vittorie giallorosse e due pareggi; una statistica completamente a favore della Roma che spera di continuare su questo trend per, come detto, risalire la classifica. Sponda Genoa, invece, Gilardino vuole trovare le contromisure per invertire la rotta.

Gilardino, ecco come battere la Roma: bisogna puntare su due cose

L’inizio di campionato dei giallorossi non è stato positivo; due pareggi, due sconfitte, una sola vittoria e una distanza già importante dalle prime posizioni della classifica. La Roma sta mostrando, rispetto alla scorsa stagione, una fragilità difensiva inaspettata ed è proprio su questo che deve puntare Gilardino.

Gudmundsson e Retegui sono due giocatori che possono mettere in difficoltà la retroguardia giallorossa; il primo con i continui movimenti mentre il secondo sulle palle inattive dopo la Roma, complice l’assenza di Smalling, sta soffrendo e non poco.

Altro aspetto su cui Gilardino può contare è puramente statistico; la Roma, in trasferta, fatica tremendamente a conquistare i tre punti. L’ultimo successo dei giallorossi lontano dall’Olimpico risale all’uno a zero dello scorso otto aprile in casa del Torino grazie al rigore di Dybala; da allora zero vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Il Genoa vuole puntare su questa difficoltà esterna degli uomini di Mourinho per prendersi un successo che sarebbe di vitale importanza.