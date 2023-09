Frattura dell’ulna dopo il match: operazione UFFICIALE

Il responso subito dopo il match: frattura dell’ulna del braccio sinistro e operazione immediata

Il Bayern Monaco perderà Serge Gnabry per diverse settimane. La conferma l’ha data direttamente il tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel al termine del match di Coppa di Germania vinto dal Bayern per 4-0 sul campo del Preußen Munster.

Anche lo stesso Bayern ha ufficializzato attraverso il proprio sito ufficiale come l’attaccante tedesco abbia rimediato una frattura dell’ulna del braccio sinistro, dopo aver effettuato esami subito al termine della gara. Una brutta notizia per la formazione bavarese che non potrà contare quindi su Gnabry per diverse settimane.

Bayern, Gnabry ko: frattura dell’ulna e operazione

L’attaccante si opererà in giornata, ma ancora non è chiaro per quanto tempo resterà indisponibile.

Tuchel, in conferenza, ha sottolineato che l’operazione sarà necessaria e nel frattempo ha sottolineato come Gnabry sarà assente per diverse settimane, senza specificare troppo i tempi di recupero. “Serge verrà operato e salterà diverse settimane. È un duro colpo per lui personalmente ma anche per noi. È un giocatore importante, ha un carisma eccezionale” ha affermato il tecnico ex Chelsea, costretto a sostituire Gnabry soltanto all’11esimo minuto del primo tempo. Certe dunque le assenze in quelli che saranno i prossimi impegni. Il Bayern sarà impegnato nel super confronto in Bundesliga contro il Lipsia in trasferta sabato, dopodiché sfiderà il Copenhagen in Champions League martedì prossimo alle 21.

Un’assenza pesante per i bavaresi, che va ad aggiungersi a quelle di Thomas Muller e del difensore francese Dayot Upamecano. I due sono alle prese con problemi agli adduttori e Tuchel spera di poterli recuperare il prima possibile.