Fiorentina, la clausola che salva Italiano: il suo pupillo ‘costretto’ a rinnovare

Italiano può tirare un sospiro di sollievo; un giocatore fondamentale per il suo gioco, infatti, rischia di essere “costretto” a rinnovare

La Fiorentina ha iniziato la stagione in maniera sicuramente positiva; tre vittorie, un pareggio e la sconfitta di San Siro contro, al momento, la squadra capolista della Serie A. I viola, che sono dovuti passare dai playoff di Conference per accedere alla fase a gironi della competizione, stanno mostrando di avere le qualità per poter essere protagonisti sia in Italia sia a livello internazionale.

Nell’ultima partita di campionato, in casa dell’Udinese, è arrivata una vittoria importante considerando anche lo sviluppo della partita. I friulani, infatti, avrebbero meritato molto di più ma non sono riusciti a sfruttare le occasioni create; tutto l’opposto della Fiorentina capace, con un cinismo disarmante, di andare a conquistare tre punti fondamentali.

Protagonista della partita è stato Bonaventura autore prima di un bellissimo assist e poi del gol che, nel recupero, ha chiuso la partita. L’inizio di stagione del classe 1989 è stato estremamente positivo; la posizione da trequartista, alle spalle della punta, gli permette di sfruttare le sue qualità e può decidere se mandare in porta i suoi compagni o mettersi in proprio calciando direttamente in porta.

Tre gol e due assist realizzati fino a questo momento lo rendono uno dei giocatori più importanti all’interno della rosa di Italiano. Il trequartista, a breve, potrebbe prolungare il proprio contratto per la felicità del tecnico della Fiorentina e di tutto il popolo viola.

Bonaventura, il rinnovo si avvicina: ecco la clausola che aiuta il club

L’inizio di stagione di Bonaventura, come detto, è stato estremamente positivo; il contratto dell’azzurro scade il prossimo trenta giugno. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il classe 1989 ha una clausola presente sul contratto che prevede il prolungamento di una stagione in caso di determinante condizioni.

Qualora, dunque, il campionato di Bonaventura dovesse continuare su questi numeri, il rinnovo fino al 2025 sarebbe praticamente certo. Una notizia decisamente importante per Italiano e per il popolo viola considerando l’importanza di un giocatore che, all’interno di questa stagione, sta dimostrando di potersi prendere sulle spalle la Fiorentina.

Gli obiettivi del club sono importanti sia in campionato sia per quanto riguarda la Conference League dove la volontà è quella di tornare in finale dopo quanto successo l’anno scorso con la sconfitta nell’ultimo atto della competizione. Tutti obiettivi raggiungibili grazie ad un giocatore del calibro di Bonaventura.