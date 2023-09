Empoli, record negativo da brividi: zero gol in 5 giornate, ma c’è chi ha fatto peggio

L’avvio di stagione dell’Empoli è stato da incubo; il club, però, può consolarsi dal momento che ci sta chi ha fatto addirittura peggio

Inizio di stagione da incubo per l’Empoli; cinque sconfitte consecutive, zero vittorie e nessun pareggio in questo traumatico inizio di stagione per un club che deve rimettersi in moto il prima possibile se vuole lottare per la salvezza. La sfida con la Salernitana rischia di essere decisiva in un campionato dove il tempo per recuperare ci sta ma non bisogna perdere ulteriore terreno.

Contro l’Inter si è vista una reazione di orgoglio da parte dell’Empoli che ha tenuto fino all’ultimo secondo provando anche a pareggiare vista la superiorità numerica degli ultimi minuti. Alla fine è arrivata un’altra sconfitta ma sicuramente meno pesante di quella subita all’Olimpico contro la Roma dove i giallorossi si sono imposti con un netto sette a zero.

Sconfitta pesante che ha portato l’esonero di Paolo Zanetti e la scelta, da parte della società toscana, di puntare su Aurelio Andreazzoli. Il tecnico è tornato con l’obiettivo di salvare l’Empoli anche se l’impresa non sarà per nulla semplice considerando anche l’avvio da incubo del club. Esiste, però, chi ha fatto peggio di Caputo e compagni nella storia del massimo campionato italiano.

Empoli, partenza horror: ci sta chi ha fatto peggio

Inizio da incubo quello dell’Empoli che, nelle prime cinque giornate del massimo campionato italiano, ha collezionato solo sconfitte non riuscendo a segnare neanche un gol e subendone tredici. Prima parte da incubo del club toscano che se non cambia passo rischia seriamente la retrocessione. Nella storia della Serie A, però, ci sta chi ha fatto peggio in termini di differenza reti.

Parliamo del Venezia stagione 1949/1950, del Catania nel 1965/66 e del Benevento nel 2017/2018. La differenza con l’Empoli è che tutti questi club erano riusciti a realizzare quantomeno una rete nel loro avvio di campionato, cosa che non è riuscita alla squadra toscana. Serve cambiare passo e farlo il più in fretta possibile o il campionato dell’Empoli rischia di complicarsi ulteriormente.