DIRETTA Serie A, Verona-Atalanta 0-1 e Empoli-Salernitana 1-0: Baldanzi rompe il digiuno dei toscani LIVE

Calciomercato.it vi offre i match del ‘Bentegodi’ tra il Verona di Baroni e l’Atalanta di Gasperini e del ‘Castellani’ tra l’Empoli di Andreazzoli e la Salernitana di Sousa in tempo reale

Il Verona e l’Empoli se la vedranno rispettivamente con l’Atalanta e la Salernitana in due gare molto delicate valide per la sesta giornata del campionato di Serie A. Gli arbitri designati per le due sfide del turno infrasettimanale sono nell’ordine Dionisi della sezione di L’Aquila e Rapuano di Rimini.

Da una parte, allo stadio ‘Bentegodi’, i gialloblu di Marco Baroni vogliono tornare al successo che manca da un mese. Dopo i due successi iniziali contro Empoli e Roma, infatti, gli scaligeri hanno raccolto un punto con il Bologna a fronte delle sconfitte contro Sassuolo e Milan. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, invece, vogliono dare seguito al successo ottenuto sul Cagliari e centrare i primi punti in trasferta. L’anno scorso, su questo stesso campo, gli orobici si imposero col punteggio di 1-0 grazie alla rete di Koopmeiners.

Dall’altra parte, allo stadio ‘Castellani’, gli azzurri di Aurelio Andreazzoli – che ha esordito domenica in panchina contro l’Inter dopo l’esonero di Zanetti – puntano ad ottenere un risultato positivo per lasciare quota 0 punti in classifica. Ma anche i granata di Paulo Sousa, reduci dal pareggio con il Frosinone, cercano la prima vittoria stagionale per allontanarsi dalla zona retrocessione. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta e in esclusiva in tv, smartphone e tablet sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre i match tra Verona e Atalanta e tra Empoli e Salernitana live in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Verona-Atalanta ed Empoli-Salernitana

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Duda, Terracciano; Ngonge, Folorunsho; Bonazzoli. All. Baroni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Pasalic, Lookman. All. Gasperini

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Grassi, Fazzini, Maleh; Baldanzi; Shpendi, Cancellieri. All. Andreazzoli

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Candreva; Cabral. All. Paulo Sousa

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 15, Juventus* 13, Milan 12, Lecce* 11, Fiorentina 10, Atalanta 9, Napoli 8, Frosinone 8, Torino 8, Verona 7, Bologna 6, Sassuolo 6, Roma 5, Monza 5, Lazio 4, Genoa 4, Salernitana 3, Udinese 3, Cagliari 2, Empoli 0.

*una partita in più