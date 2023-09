DIRETTA Serie A, Cagliari-Milan 1-3: Loftus-Cheek cala il tris LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Unipol Domus’ tra il Cagliari di Ranieri e il Milan di Pioli in tempo reale

Il Milan è di scena sul campo del Cagliari in Sardegna in una gara del turno infrasettimanale valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Una sfida che sembra quasi un testa-coda tra chi punta allo scudetto e una neopromossa che sarà diretta dall’arbitro La Penna della sezione di Roma 1.

Tornati alla vittoria contro il Verona dopo il mezzo passo falso in Champions contro il Newcastle ed il clamoroso capitombolo nel derby contro l’Inter, i rossoneri di Stefano Pioli vanno a caccia di altri tre punti. L’obiettivo è quello di agganciare almeno momentaneamente proprio i nerazzurri in testa alla classifica e mettergli pressione nell’impegno dei ‘cugini’ contro il Sassuolo in programma stasera. I rossoblu di Claudio Ranieri, penultimi con appena 2 punti, sognano invece il colpaccio per dare una svolta alla propria stagione e risalire nella corsa salvezza. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. L’ultimo precedente tra le due formazioni risale a 18 mesi fa, quando il ‘Diavolo’ si impose con il risultato di 1-0 con il gol di Bennacer. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Unipol Domus’ tra Cagliari e Milan live in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Wieteska, Dossena, Hatzidiakos; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo. All. Ranieri

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Pulisic. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 15, Juventus* 13, Milan 12, Lecce* 11, Fiorentina 10, Atalanta 9, Napoli 8, Frosinone 8, Torino 8, Verona 7, Bologna 6, Sassuolo 6, Roma 5, Monza 5, Lazio 4, Genoa 4, Salernitana 3, Udinese 3, Cagliari 2, Empoli 0.

*una partita in più