Conoscete l’ex moglie di Aurelio De Laurentiis? Prima di Jacqueline c’era lei

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, prima di Jacqueline era sposato con un’altra donna; ecco cosa sappiamo su di lei

Una delle squadre più importanti del massimo campionato italiano è il Napoli; i partenopei, nella passata stagione, si sono laureati campioni d’Italia al termine di un cammino semplicemente perfetto. Ora, per Osimhen e compagni, la voglia di difendere il titolo conquistato lo scorso anno; impresa non semplice considerando anche come è iniziata la nuova Serie A con, probabilmente, delle difficoltà non previste.

Il Napoli di De Laurentiis sta faticando ad esprimere il gioco della passata stagione e Garcia non sembra avere in mano il polso della situazione come hanno dimostrato le reazioni di Kvaratskhelia e Osimhen quando sono stati sostituti rispettivamente contro Genoa e Bologna.

Aurelio De Laurentiis è chiamato a risolvere queste situazioni; in attesa che torni il sereno nell’ambiente partenopeo, andiamo a vedere chi era la ex moglie del patron del Napoli. Prima di Jacqueline, infatti, un’altra donna aveva conquistato il cuore del presidente partenopeo; si tratta di Francesca Rondinella.

Francesca Rondinella ex moglie De Laurentiis chi è? Età, cantante

La prima moglie del presidente del Napoli, come detto, era Francesca Rondinella; i due si sono sposati nel 1970 ma la storia non è durata molto dal momento che, a quanto sembra, dopo soli due anni è arrivata la separazione. Per quanto riguarda la ex moglie di De Laurentiis sappiamo decisamente molto poco.

Francesca Rondinella, come si può leggere sul suo profilo Linkedin, è presidente di Antego ma è anche una cantante (musica napoletana dal classico al contemporaneo), attrice e conduttrice. E’ presente anche nel mondo dello spettacolo napoletano. L’ex moglie del patron partenopeo ha anche un profilo Instagram con più di quattrocento follower e dove pubblica post di diverse tematiche ma soprattutto delle sue attività professionali.