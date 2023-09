Bonucci ribadisce: “Volevo chiudere alla Juve. Ecco il mio sogno”

Bonucci, ambientato nel calcio tedesco, torna a parlare dell’addio alla Juventus e del suo approdo all’Union Berlino, con EURO 2024 nel mirino.

L’ormai ex bandiera della Juventus Leonardo Bonucci è tornato a parlare della sua estate travagliata. Il difensore ha raccontato la sua nuova esperienza facendo intravedere qualche segno di amarezza per il modo in cui è stato cacciato dal calcio italiano. Inoltre non nasconde di aver messo nel mirino EURO 2024.

Questa potrebbe essere l’ultima stagione da professionista di Leonardo Bonucci, stando alle sue parole. Un giocatore del suo calibro che ha dato tanto al nostro calcio, sicuramente avrebbe sperato e meritato un finale migliore. Escluso dalla rosa di Massimiliano Allegri senza troppi giri di parole, il difensore ha trovato una nuova sfida all’Union Berlino. Ma non dimentica il passato, infatti in un intervista rilasciata al giornale tedesco ‘Kicker’, ha ammesso: “La Juventus è stata la mia vita, pensavo di giocare in bianconero l’ultimo anno della mia carriera, ma adesso non voglio parlarne”.

Bonucci ha poi raccontato di come sta andando la sua esperienza in Germania. L’ex bandiera bianconera ha raccontato di un’offerta da parte della Lazio, a cui però ha preferito l’esperienza all’estero. Il suo obbiettivo era proprio quello di “Abbandonare la zona di comfort, sperimentare una nuova lingua, una nuova cultura, un nuovo tipo di gioco”.

Durante l’intervista ha anche parlato del ruolo del difensore nel calcio tedesco, ammettendo qualche difficoltà iniziale: “Abbiamo un grande spazio dietro noi da coprire e non è facile. Inoltre dobbiamo attaccare l’attaccante, che qui sono tutti molto rapidi”. Bonucci, inoltre, si è lasciato andare anche a qualche elogio ad alcuni calciatori, come Kramaric e Boniface di cui si è detto estremamente colpito.

Italia, Bonucci torna a sognare l’Azzurro: obbiettivo EURO 2024

Nel corso dell’intervista Bonucci si è anche soffermato sul suo futuro. Non ha nascosto che il suo sogno è quello di tornare a vestire la maglia dell’Italia, magari concludendo la carriera all’Europeo. Ha voluto sottolineare di essere quasi al meglio della forma fisica, pronto a rispondere all’eventuale chiamata Azzurra.

“Ho parlato qualche giorno fa con Spalletti“, ha ammesso il difensore, “Mi ha detto che dovrò giocare tante partite, so che sarà difficile ma voglio esserci. Sogno di giocare a EURO 2024”. Se ci sarà ai prossimi europei non è certo, ma sicuramente Leonardo Bonucci non ha intenzione di rimanere a guardare. Idee chiare, poche parole e tanto lavoro per raggiungere l’ultimo grande obbiettivo della sua immensa carriera.

Simone Giri