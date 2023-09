Milan, la terza volta è quella buona: scippo gratis alla Juve

Il Milan pensa al vice Theo Hernandez e può sfruttare l’occasione che arriva dalla Spagna: gratis in rossonero

Coperta un po’ corta per il Milan che, dopo le prime cinque giornate di campionato e il debutto in Champions, ha scoperto di non avere doppioni in tutti i ruoli.

La conferma la si è avuta contro l’Hellas Verona quando, fuori Calabria e Theo Hernandez, Stefano Pioli ha dovuto cambiare modulo per l’assenza di alternative vere e proprie con le stesse caratteristiche. A questo la società rossonera vuole porre rimedio nel prossimo futuro, sfruttando le sessioni di calciomercato che arriveranno prima a gennaio e poi in estate.

Proprio a fine stagione può arrivare un’occasione importante per la fascia mancina: Juan Miranda, esterno sinistro spagnolo del Real Betis, è in scadenza di contratto e non ha ancora rinnovato con la società andalusa. Il Milan ne potrebbe approfittare per trovare un vice Hernandez a parametro zero da inserire nella rosa dalla prossima stagione.

Calciomercato Milan, il piano per Juan Miranda

Sarebbe proprio questo il piano della società lombarda, stando a quanto riferito da ‘relevo.com’: il portale spagnolo racconta dell’interesse del Milan per il 23enne terzino nato a Olivares.

Furlani e Moncada dovranno essere bravi ad anticipare la concorrenza visto che il calciatore, attualmente in scadenza con il Betis, piace a diverse compagini non soltanto spagnole. ‘El Gol digital’, infatti, rilancia anche l’interesse della Juventus per il calciatore. Inoltre anche a Siviglia stanno provando a convincerlo a firmare il rinnovo di contratto, anche se finora senza arrivare a nessun risultato tangibile.

Di questo potrebbe approfittarne appunto il Milan che potrebbe inserire gratis in rosa Juan Miranda come alternativa a Theo Hernandez sull’out mancino. Un profilo in linea con la strategia societaria per età e costi ed è anche per questo che da Milanello stanno monitorando con attenzione la situazione dopo aver provato l’assalto anche la scorsa estate, prima a luglio e poi ad agosto, proponendo uno scambio con Saelemaekers.