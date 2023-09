Juventus, riecco Conte: doppio incontro e Allegri in bilico

Il ko contro il Sassuolo ha riaperto le discussioni su Allegri: incontro segreto e ritorno alla Juventus per Antonio Conte

Tutto come prima. La Juventus riavvolge il nastro e si ritrova ad un anno fa o giù di lì. Non ci sono rivoluzioni societarie, né tantomeno penalizzazioni con cui fare i conti, ma sul campo è come se l’orologio fosse tornato indietro.

Contro il Sassuolo si sono rivisti i fantasmi del passato: errori dei singoli, atteggiamento sbagliato, un po’ di nervosismo. Insomma, tutto quello che un anno fa costò punti preziosi alla formazione di Allegri che, infatti, aveva già annusato il pericolo e provato (evidentemente senza successo) a far alzare la guardia ai suoi.

Proprio il tecnico però è finito sul banco degli imputati (anche questo era già successo lo scorso anno) e le voci sul suo possibile allontanamento sono tornate a farsi sentire. Sui social il più classico degli Allegriout non è più una novità, compare ad ogni partita non vinta dalla Juventus.

Proprio sui social è tornato a galla il nome di Antonio Conte come possibile sostituto: un altro ritorno che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, incontro con Conte: pronto ad accettare

Stando ad alcuni insider Juve su Twitter, infatti, Conte sarebbe pronto a dire nuovamente sì alla Juventus. Alla base dell’apertura del tecnico pugliese al ritorno in bianconero ci sarebbe la voglia di rimettersi in gioco, la convinzione che la squadra possa fare meglio di quanto fatto finora sotto la gestione Allegri, ma non solo.

Conte in bianconeri potrebbe continuare a stare vicino alla famiglia ed inoltre sarebbe convinto di poter aprire un nuovo ciclo. Tutti questi argomenti sarebbero stati sviscerati anche in un incontro segreto che si sarebbe tenuto nei giorni scorsi: un incontro durante il quale Conte avrebbe illustrato i motivi per i quali sarebbe pronto ad accettare un nuovo incarico alla Juventus. Non il primo incontro visto che altri due ci sarebbero già stati nelle scorse settimane con il tecnico che avrebbe anche dato indicazioni sul tipo di calciatori che vorrebbe.

Restano queste indiscrezioni e nulla più con Allegri che, per il momento, ha ancora la possibilità di rinsaldare la sua posizione e conservare la panchina della Juventus.