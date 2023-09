Juventus-Lecce, è ‘bufera’ sui social: “Inquietante”

Twitter invaso dai commenti dei tifosi della Juventus nel corso della gara col Lecce valevole per la sesta giornata di Serie A

Juventini scatenati nel primo tempo della sfida tra la squadra di Allegri e il Lecce, fin qui imbattuto in campionato come la capolista Inter. Nel mirino dei tifosi diversi calciatori della Juventus, ovviamente quelli che nei primi 45′ non hanno fornito una prestazione all’altezza.

Tra questi vi è Adrien Rabiot, uno dei ‘fedelissimi’ dell’allenatore livornese. Su Twitter, il centrocampista francese ha rimediato una marea di critiche. Per la maggioranza, se non per la totalità del popolo bianconero, il numero 25 è stato uno dei peggiori in campo della sfida che si sta giocando all’Allianz Stadium e che è valevole per la sesta giornata di Serie A.

Juventus-Lecce, Rabiot nel mirino: “Uomo in meno”

Tutti, o quasi, contro Adrien Rabiot. Ecco alcuni dei numerosissimi tweet raccolti da Calciomercato.it che hanno come protagonista, in negativo, il classe ’95 transalpino.

Pensavo iniziasse alle 21, ma a quanto vedo anche Rabiot. — Michele Fusco (@mike_fusco) September 26, 2023

Rabiot pare involuto. — Roberto (@Ry0Sa3ba) September 26, 2023

Rabiot ancora turbato per la mancata nomination al Pallone d’oro #JuveLecce #jvtblive — Daniele (@daniele_star_) September 26, 2023

Io non capisco perché gioca ancora Rabiot #JuveLecce — Sono nessuno (@Rita42062) September 26, 2023

Rabiot inizio stagione inquietante — Enry (@enricomazzoleni) September 26, 2023

Il mio pensiero va a chi esultava per il rinnovo di Rabiot.#JuveLecce #jvtblive — capitanschettini (@Schetweet) September 26, 2023