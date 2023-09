Inter a Investcorp: sprint decisivo per la cessione

Nuovi rumors sulla possibile cessione dell’Inter: sprint da parte di Investcorp per tentare di convincere la famiglia Zhang

Un inizio di stagione eccellente in campionato e un punto in rimonta conquistato in Champions League. L’Inter è ancora imbattuta e punta a consolidare il primo posto in classifica: mercoledì a San Siro arriva il Sassuolo, che nell’ultimo turno ha superato la Juventus.

Ora però, oltre alle questioni di campo, in casa Inter si parla anche di altro, in particolare di futuro del club. In queste prime uscite dei nerazzurri non era presente il presidente Steven Zhang, atteso comunque nelle prossime settimane a Milano per l’Assemblea dei soci. Nei giorni scorsi si sono riaccese le voci su un eventuale passaggio di mano e la vendita del club da parte della proprietà cinese. Si parlava di come Raine Group, la banca d’affari che insieme a Goldman Sachs ha il compito di reperire dei possibili investitori per la vendita dell’Inter, avesse trovato un potenziale acquirente: un investitore mediorientale pronto ad accontentare la famiglia Zhang.

Inter, la trattativa con Investcorp in direzione molto avanzata

Ora proprio dal Medioriente spunta la voce di un ritorno di fiamma, con Investcorp che sarebbe alle battute conclusive per l’acquisto della società nerazzurra.

Potrebbe essere infatti proprio il fondo del Bahrain l’investitore pronto ad accontentare la famiglia Zhang. Come racconta il giornalista saudita Turki Alghamdi, Investcorp è infatti intenzionata a presentare un’offerta per l’acquisto dell’Inter. Una voce nota da tempo, ma nei mesi scorsi si è lavorato per raccogliere capitali, come è consuetudine del fondo ed ora le trattative starebbero andando in direzione molto avanzata, assecondando quelle che sono le intenzioni di Zhang di vendere la società nerazzurra.

Un’accelerazione importante dunque, con la richiesta della famiglia Zhang che sarebbe superiore al miliardo di euro, anche se il presidente nerazzurro finora ha sempre allontanato (anche pubblicamente) l’addio all’Inter e il cambio di proprietà. Zhang sarebbe però ad un bivio e per non cedere il club, altrimenti, dovrà rifinanziare il debito con Oaktree a interessi altissimi.