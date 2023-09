DIRETTA Serie A, Juventus-Lecce: le Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri ed il Lecce di D’Aversa in tempo reale

La Juventus ospita il Lecce a Torino nella gara di anticipo del turno infrasettimanale valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Una sfida ad alta quota, classifica alla mano, che sarà diretta dall’arbitro Giua della sezione di Olbia.

Da un lato i bianconeri di Massimiliano Allegri, che vengono dalla roboante sconfitta 4-2 contro il Sassuolo favorita dagli erroracci di Szczesny e Gatti, vogliono tornare subito al successo per scavalcare proprio i salentini ed il Milan in graduatoria e riportarsi a 2 punti dall’Inter capolista. Dall’altro i giallorossi di Roberto D’Aversa, reduci dal successo di misura contro il Genoa, sognano di fare il colpaccio e centrare un altro risultato positivo per restare imbattuti e confermarsi come sorpresa della stagione. La partita sarà visibile in tv e in streaming su smartphone e tablet in esclusiva sulla app di Dazn. Nella passata stagione la Juve si impose con il risultato di 2-1 grazie ai gol dell’ormai ex Paredes e di Vlahovic, inframezzati dal rigore di Ceesay. Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra Juventus e Lecce live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juve-Lecce

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa. All.: Allegri

Lecce (4-3-3): Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All.: D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 15, Milan 12, Lecce 11, Juventus 10, Fiorentina 10, Atalanta 9, Napoli 8, Frosinone 8, Torino 8, Verona 7, Bologna 6, Sassuolo 6, Roma 5, Monza 5, Lazio 4, Genoa 4, Salernitana 3, Udinese 3, Cagliari 2, Empoli 0.