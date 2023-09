Allegri torna nel ciclone: “Fa solo disastri, destino segnato”

Tracollo della Juventus contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri torna nel mirino dei tifosi bianconeri e della critica. Duro attacco e dito puntato contro il tecnico toscano

Torna a far discutere Massimiliano Allegri dopo il tonfo della Juventus sul campo del Sassuolo. Brutta botta per i bianconeri, alla prima sconfitta stagionale in campionato.

Errori grossolani dei singoli, ma anche un gioco che stenta a decollare per la ‘Vecchia Signora’. C’à nuovamente Allegri sul banco degli imputati, con i sostenitori bianconeri che si scagliano contro l’allenatore per una Juve che fatica a ingranare e che rischia di perdere contatto con la rivale Inter per la corsa scudetto. Il mister toscano intanto allontana il traguardo tricolore e ridimensiona gli obiettivi, puntando al quarto posto Champions. Linea che fa storcere il naso a tifosi e addetti ai lavori, che non lesinano critiche ad Allegri. Fra tutti, non passano certo inosservate le dichiarazioni di Antonio Cassano nei confronti dell’allenatore della Juventus.

Juventus, Cassano attacca Allegri: “Dal suo ritorno ha fatto solo danni”

L’ex fantasista barese, ancora una volta, non è tenero con Allegri e lo attacca senza mezzi termini: “Il suo destino è segnato. Sabato si è parlato solo degli errori di Szczesny e Gatti, ma ha fatto schifo: ne poteva prendere 8! Lui è furbo, fa credere che l’obiettivo alla portata è il quarto posto. Dal suo ritorno ha fatto solo danni“, chiosa intervenendo alla ‘Bobo Tv’.

Cassano prosegue facendo un confronto con Simone Inzaghi: “L’ho disintegrato, sono stato il primo a farlo. Dumfries però l’ha fatto migliorare, in Acerbi nessuno ci credeva, mentre Darmian nessuno lo immaginava come braccetto e ieri è tornato esterno. Senza dimenticare Calhanoglu, messo davanti alla difesa. Inzaghi ha le sue idee e le porta avanti all’Inter, Allegri invece fa solo disastri“.