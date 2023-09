Rescinde il contratto: la Juve lo prende gratis a gennaio

Un calciatore del Barcellona potrebbe cambiare aria a gennaio. Dall’offerta dall’Italia alla possibilità di restare in Spagna

Il nuovo Barcellona di Xavi sta prendendo forma, dopo i tanti cambiamenti soprattutto della fase finale del calciomercato estivo. Diversi i nuovi innesti per i blaugrana che hanno dato lustro alla propria campagna acquisti soprattutto con nomi come quelli di Joao Cancelo e Joao Felix.

L’esterno portoghese ex Juventus e Inter sta dando quella spinta in più che mancava alla fascia difensiva dei blaugrana, che potranno impiegarlo in diverse zone di campo. Abilità palla al piede, velocità e dribbling da esterno d’attacco per Cancelo, che una volta entrato in ritmo di fatto relega Sergi Roberto al ruolo di semplice alternativa di lusso.

Cancelo ha infatti preso possesso della fascia destra della difesa catalana, con il collega spagnolo che invece da titolare ha messo a referto appena due apparizioni, confermando come il suo futuro possa essere lontano dal Camp Nou.

Sergi Roberto è un calciatore di grande esperienza che ha rinnovato il proprio contratto lo scorso marzo fino al 2024 con opzione annuale. Un prolungamento di convenienza che non dovrebbe portare ad un futuro catalano ancora lungo per il classe 1992.

Calciomercato, Sergi Roberto via a gennaio: dalla Juventus all’Atletico

Secondo quanto evidenziato da ‘Todofichajes.com’ l’agente di Sergi Roberto sarebbe già stato informato che il calciatore dovrà trovarsi una sistemazione a gennaio. Difficile ipotizzare un trasferimento costoso per lo spagnolo che ha un valore di 5 milioni di euro circa.

Il Barça vorrebbe liberarsi quanto meno dell’alto ingaggio motivo per cui il suo tempo al Camp Nou sta per scadere. Il portale iberico parla di un’offerta interessante dall’Italia, che potrebbe essere la Juventus, anche se la preferenza del calciatore sarebbe quella di restare in patria.

A tal proposito l‘Atletico Madrid ha mostrato interesse e non è escluso che possa rinforzare la rosa di Simeone con un calciatore polivalente, e dunque in grado di giocare sia da terzino che da centrocampista. Gli attuali rapporti tra il club di Madrid e il Barcellona potrebbero facilitare l’affare.