Nuovo Ct italiano per l’Uganda: è il primo nella storia

La Nazionale dell’Africa orientale ha deciso di cambiare guida tecnica dopo gli ultimi risultati deludenti

Scelta epocale per l’Uganda che si appresta ad ingaggiare il primo commissario tecnico italiano della sua storia. La Nazionale africana, infatti, ha deciso nei giorni scorsi di esonerare il serbo Milutin Sredojević, allontanato dalla panchina per non essere riuscito ad ottenere il pass per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa.

Per l’ormai ex ct si trattava della seconda parentesi come tecnico dell’Uganda dopo essere già stato alla guida della selezione dal 2013 al 2017 prima di tornare nel 2021. Al suo posto, come riportato da ‘Notizie.com’, sarebbe vicinissimo un allenatore italiano. Si tratta di Paolo Negro, ad un passo dalla firma con la federazione ugandese.

L’ex centrale di Lazio e Siena viene dato come super favorito in questo momento rispetto ad un altro tecnico italiano, vale a dire l’ex Catania Giuseppe Mascara. Qualora la trattativa dovesse andare in porto nelle prossime ore, Negro diventerebbe ufficialmente il primo italiano nella storia e sedere sulla panchina dell’Uganda. Per quanto riguarda i dettagli dell’accordo, l’allenatore firmerà un contratto biennale e come principale obiettivo avrà la qualificazione ai prossimi Mondiali.