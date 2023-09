Milan, Pioli può sorridere: due recuperi super verso Cagliari

Nella settimana delle sfide a Cagliari e Lazio, il Milan di Pioli ritrova due pedine a dir poco fondamentali nell’allenamento di oggi

Dopo la scoppola tremenda nel derby, il Milan ha provato a rialzarsi subito, ma senza convincere del tutto. Se contro il Newcastle in Champions League la prestazione è stata di livello e lo 0-0 è stato a dir poco bugiardo, contro il Verona è arrivata la vittoria ma senza troppo entusiasmo. A decidere è stato il gol di Leao, con gli infortuni che intanto hanno continuato a tenere in ansia Pioli.

Martedì si era fermato Maignan, che ha saltato il match di sabato con uno Sportiello che però lo ha sostituito in maniera positiva. Loftus-Cheek invece era uscito col Newcastle, ma tornando subito col Verona dove tra l’altro anche Theo Hernandez e Calabria erano finiti in tribuna perché non al meglio causa affaticamento muscolare. L’inglese ha giocato gli ultimi 25 minuti, rilevando Rade Krunic infortunato: un cambio che era già programmato. Il pallone però ci ha messo un po’ a uscire e il bosniaco si è fatto male proprio in quel frangente. Una beffa.

Milan, recuperano Maignan e Theo Hernandez. Attesa Krunic

Krunic rimarrà ai box verosimilmente per qualche settimana: se ne saprà di più oggi pomeriggio, quando si sottoporrà agli esami strumentali. In questo periodo denso di impegni visto il turno infrasettimanale, però, arrivano almeno un paio di ottime notizie per Stefano Pioli.

Nell’allenamento di oggi infatti Theo Hernandez e Mike Maignan sono tornati col resto del gruppo, il che vuol dire che puntano la sfida a Cagliari di mercoledì alle 18.30. Due recuperi vitali, considerando poi che sabato alle 18 il Milan ospiterà la Lazio e invece mercoledì prossimo farà visita al Borussia Dortmund in una partita potenzialmente già quasi decisiva. Ora il tecnico rossonero spera di sentire notizie confortanti anche da Krunic, per non perderlo troppo a lungo, in un momento in cui c’è bisogno davvero di tutti. E il bosniaco è diventato giocatore fondamentale. Per Davide Calabria, invece, bisognerà pazientare ancora visto che oggi ha svolto lavora personalizzato sul campo. La rifinitura di domani sarà decisiva per lui in vista di Cagliari.