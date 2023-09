Milan, Pioli lo perde per un mese: il tecnico corre ai ripari

Il Milan fa i conti con un infortunio preoccupante, Pioli deve trovare le contromisure: la soluzione per le prossime partite

Pur senza incantare, il Milan ha chiuso una settimana complicata vincendo con il Verona e rimanendo a tre punti di distanza dalla lanciatissima Inter di questo inizio di stagione. Rossoneri primi inseguitori dei nerazzurri, ma dovranno fare qualcosa in più nelle prossime gare. Con un problema non da poco per Stefano Pioli.

L’allenatore ha perso Rade Krunic, equilibratore del centrocampo, nel match contro i gialloblu’. Saranno gli esami medici a chiarire la durata dello stop del bosniaco per il problema al flessore, che però rischia seriamente di restare fuori per un mese. Saltando dunque le prossime quattro gare del Diavolo, contro Cagliari, Lazio, Borussia Dortmund e Genoa, e tornando contro la Juventus, dopo la pausa.

Per Pioli, c’è da trovare una soluzione alla sua assenza, che si unisce a quella del lungodegente Bennacer. La qualità e la quantità dei giocatori a centrocampo non manca, in cabina di regia potrebbe essere spostato Reijnders, con più minutaggio per Musah, ma attenzione anche a un ritorno in auge di Adli, come anticipato dallo stesso allenatore alla fine della gara col Verona.