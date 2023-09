La decisione è stata presa: Juve di nuovo fuori dalla Champions

Ecco l’esito del sondaggio proposto oggi da Calciomercato.it sul proprio canale Telegram: occhio alla corsa Champions

Neanche il tempo di mandare in archivio la quinta giornata di Serie A che la sesta è già alle porte. Il turno infrasettimanale incombe e per alcuni club non c’è già più margine d’errore visto l’inizio complesso di campionato.

Lo sa bene la Juventus, che dopo una discreta partenza è incappata nella bruttissima sconfitta esterna contro il Sassuolo, che ha rimesso nuovamente in dubbio quanto di buono fatto in precedenza. Fragile anche l’avvio di altre compagini di rilievo come i campioni d’Italia del Napoli, ben lontani dal primato in classifica e fermati sul pareggio per 0-0 anche dal Bologna di Motta.

Solo pari anche per la Lazio in casa contro il Monza, con un totale di appena 4 punti in cinque partite, e per la Roma, che si è fatta rimontare nel finale dal Torino di Duvan Zapata. Quattro squadre che per un verso o per un altro, e con gravità differenti, hanno iniziato la stagione col piede sbagliato.

La corsa Champions si infiamma: la Juventus rischia

Con l‘Inter che vola al primo posto a punteggio pieno e il Milan che prova a tenere il passo nonostante le difficoltà, abbiamo chiesto ai tifosi sul nostro canale Telegram chi tra Juventus, Napoli, Roma e Lazio rischiasse maggiormente di finire fuori dai primi 4 posti che valgono l’accesso alla prossima Champions League.

Per il 31% dei votanti a rischiare di finire fuori dalla zona europea che conta sarebbe proprio la Juventus di Allegri, che già domani sera contro il Lecce in casa dovrà riscattarsi. Un’ipotesi quella della mancata Champions che i bianconeri proprio non potrebbero permettersi per due stagioni di fila. La situazione economica è delicata e le casse della Juve avrebbero bisogno di tornare a calcare i palcoscenici dell’Europa che conta.

Col 29% insegue nel sondaggio la Roma, con la Lazio alle spalle al 24%. Nonostante la falsa partenza non preoccupa invece più di tanto la situazione del Napoli.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it: