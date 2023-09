Juve, scelta fatta dopo la debacle: clamoroso ritorno

Debacle Juventus contro il Sassuolo: scelta fatta per la società bianconera, con un clamoroso ritorno

Contro il Sassuolo la Juventus ha trovato la prima sconfitta in campionato. Un ko pesante condito da tanti errori individuali, con protagonisti in negativo, in particolare, Szczesny e Gatti.

Una sconfitta che fa perdere alla Juventus il secondo posto in classifica alle spalle dell’Inter, ora tornato nelle mani del Milan. Una gara dove non è mancata tensione dopo il fischio finale, con un nervosismo a fior di pelle da parte dei giocatori e in particolare proprio da parte di Gatti, che ha allontanato il team manager che aveva provato a consolarlo. Nervi tesi dunque e un netto passo indietro per i bianconeri, con i tifosi certamente insoddisfatti e che non nascondono la propria preoccupazione per i quattro gol subiti.

Juve, debacle a Reggio Emilia: i tifosi rivogliono de Ligt

Per questo motivo abbiamo chiesto, attraverso un sondaggio pubblicato sul nostro account Twitter, chi dovrebbe comprare la Juventus nel corso del mercato di gennaio viste le lacune e le difficoltà difensive emerse nella sfida del Mapei Stadium.

📊MOMENTO SONDAGGIO https://t.co/VdiktdtZ9x📊 In #SassuoloJuve sono emerse ancora le difficoltà difensive dei bianconeri: con un #Gatti disastroso e #AlexSandro continuamente infortunato, chi dovrebbe comprare la Juve nel mercato di gennaio❓ 📲RT, VOTA e COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) September 24, 2023

E la maggior parte dei tifosi non hanno dubbi: il 52,8 % di loro ha scelto il ritorno di Matthijs de Ligt. L’olandese, ceduto al Bayern Monaco nell’estate 2022, sta vivendo un periodo piuttosto complicato in casa dei bavaresi e molti tifosi bianconeri sono rimasti legati a lui. Un segnale arrivato anche dal sondaggio, visti i tanti voti in favore dell’ex capitano dell’Ajax, che molti supporters bianconeri vorrebbero riavere a Torino.

Molto più indietro le altre opzioni. Il connazionale Schuurs, perno del Torino, è stato scelto dal 22,2% dei votanti. Ancora meno invece i nomi che sarebbero nuovi per la nostra Serie A. Il francese naturalizzato spagnolo Le Normand, visto con la maglia della Real Sociedad contro l’Inter e accostato in passato al Napoli, è stato scelto dal 13,9%, mentre il brasiliano Gabriel Magalhaes dell’Arsenal ha ricevuto soltanto l’11,1% dei voti.