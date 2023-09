Gatti, nervi tesissimi al fischio finale: il gesto del difensore e la reazione di Vlahovic

Dopo il fischio finale di Sassuolo-Juventus, Federico Gatti – autore di un autogol clamoroso – si è lasciato andare in un gesto non bellissimo

La partita di ieri al Mapei è stata senza dubbio una delle più strane e folli degli ultimi mesi in casa Juventus. Per la squadra di Allegri era la settimana della verità, quella in cui – senza l’impegno europeo sulle gambe – avrebbe dovuto dimostrare di poter sfruttare questo fattore. E invece i bianconeri sono crollati sotto i colpi di Berardi, ma soprattutto di Sczesny e Gatti.

Il portiere polacco si è ‘distinto’ per una papera incredibile sul tiro di Lauriente, il difensore invece per la follia con cui ha chiuso la partita nel recupero regalando – è proprio il caso di dirlo – il quarto gol al Sassuolo. Un blackout inspiegabile quello dell’ex centrale del Frosinone, che ovviamente ha generato malumore e nervosismo in tutta la squadra. E in primis è stato il difensore ad avere la reazione peggiore, come testimonia un video diventato virale sul web. Lo stesso Gatti, all’uscita dal campo dopo il fischio finale del match, è stato consolato dal team manager della Juve Matteo Fabris. Che ha provato a dare una pacca sulla spalla al calciatore, scatenando però la reazione stizzita del centrale chelo ha allontanato in modo molto brusco. Ad assistere alla scena Dusan Vlahovic, che ha percepito la tensione e lo ha preso da parte per ‘scortarlo’ verso gli spogliatoi. Per la Juve era una sorta di ‘prova del 9’, che però è stata fallita in maniera netta.