Inzaghi e l’Inter tremano: la Premier all’assalto di Dimarco

Il giocatore italiano dei nerazzurri è finito nel mirino del Chelsea e del Manchester City, ma è pronto il rinnovo

E’ uno dei grandi protagonisti dell’Inter di Simone Inzaghi e domenica con un suo gol, è arrivato il successo contro l‘Empoli. In queste ore non si sta facendo altro che parlare della super rete di Federico Dimarco, che con un bolide ha battuto Berisha, permettendo ai nerazzurri di conquistare la quinta vittoria in cinque gare.

Oggi, per i tifosi dell’Inter, non ci sono dubbi: Dimarco è il miglior terzino mancino d’Europa. Una parere che certamente non troverà d’accordo quelli del Milan, che preferiscono Theo Hernandez, e magari tanti altri, ma appare evidente, ormai, che il 25enne milanese sia uno degli esterni sinistri più forti in questo momento.

In stagione Dimarco ha realizzato un gol, quello in Toscana, e ben tre assist, contro Cagliari, Fiorentina e Milan. Numeri che certificano il grande inizio dell’italiano. Ormai se ne sono accorti proprio tutti e l’Inter è intenzionata a blindarlo il prima possibile. Il contratto attualmente scade il 30 giugno 2026, ma le parti presto si incontreranno per prolungare l’attuale accordo. C’è la volontà di Dimarco, che non ha alcuna voglia di lasciare la squadra per la quale fa il tifo. Marotta ha fatto capire che il rinnovo è davvero solo questione di tempo: “Ha un grande senso di appartenenza all’Inter e lo rimarca nel migliore dei modi. Credo che possa ancora migliorare, oggi è tra gli esterni più forti d’Europa. Rinnovo? Ci vedremo con il nostro direttore Ausilio, sicuramente vorrei che si parlasse di prolungamento del contratto visto che condividiamo diversi valori”.

Calciomercato Inter, Chelsea e Manchester City sulle tracce di Dimarco

L’Inter deve però fare i conti con le sirene inglesi. Le prestazioni di Federico Dimarco non sono passate inosservate e sono soprattutto due le squadre che lo stanno seguendo con attenzione.

Due squadre che non hanno certo problemi nel presentare offerte per far saltare il banco. Stiamo parlando di Chelsea e Manchester City, che secondo il portale ’90min.com’, sono sulle tracce dell’ex Verona da tempo, la cui valutazione si aggirerebbe ora sui 40 milioni di euro. I Citizens lo seguirebbero da febbraio e in questi mesi hanno chiaramente notato i grandi progressi del giocatore. La squadra londinese, invece, è da questa estate che penserebbe a Dimarco, prima però vorrebbe cedere Cucurella.