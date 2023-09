Doppia firma Inter, annuncio ufficiale: “Incontro fissato”

Prosegue il momento d’oro dell’Inter che in campionato si ritrova a punteggio pieno dopo cinque giornate

Con la vittoria ottenuta contro l’Empoli, l’Inter ha confermato un ruolino di marcia assolutamente invidiabile. La formazione ha ristabilito la distanza in classifica sui cugini del Milan, allungando ulteriormente su altre inseguitrici come Juventus e Napoli che hanno invece frenato nell’ultimo turno.

Tutto merito di Federico Dimarco, autore della rete decisiva nella sfida di ieri contro l’Empoli. L’esterno mancino della squadra di Simone Inzaghi ha tirato fuori dal cilindro una rete di rara bellezza, rompendo l’equilibrio di una gara che sembrava complicarsi minuto dopo minuto per i nerazzurri a causa dell’inaspettata compattezza ritrovata dall’Empoli al ritorno di Aurelio Andreazzoli in panchina.

Del futuro del terzino interista, ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport’, ha parlato questa mattina l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta: “Sono molto contento per Federico, ha un grande senso di appartenenza all’Inter e lo rimarca nel migliore dei modi. Credo che possa ancora migliorare, oggi è tra gli esterni più forti d’Europa. Rinnovo? Ci vedremo con il nostro direttore Ausilio, sicuramente vorrei che si parlasse di prolungamento del contratto visto che condividiamo diversi valori”.

Calciomercato Inter, Marotta apre al rinnovo di Mkhitaryan

Altro calciatore protagonista di questo avvio di campionato, complice la strepitosa doppietta siglata nel derby, è stato senz’altro Mkhitaryan.

L’ex centrocampista della Roma, arrivato nell’estate 2022 a Milano a parametro zero, andrà in scadenza di contratto a fine stagione. Le prestazioni messe in campo sia nella scorsa annata che in questo avvio lo hanno reso però tra gli insostituibili di Simone Inzaghi. Pertanto, il club a breve potrebbe seriamente considerare di prolungare anche l’accordo del forte calciatore armeno.

A proposito del possibile rinnovo di Mkhitaryan, queste sono state le parole di Marotta: “Stiamo valutando tutte le situazioni ma non è questo il momento, a livello di strategia nostra, per andare ad approfondire queste tematiche. Lo faremo al tempo giusto con il massimo rispetto. Partendo sempre da un concetto: quando un calciatore dimostra di voler rimanere, per la società è molto più facile”.