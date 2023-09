Intimo di pizzo da capogiro: Wanda Nara è sempre devastante

Wanda Nara torna a far sognare gli ammiratori con pose in intimo spettacolari: immagini super seducenti e provocanti

Sono passati ormai diversi anni dall’addio suo e di Icardi all’Italia, ma gli appassionati di calcio non hanno certo dimenticato Wanda Nara e continuano a seguirla calorosamente sui social. La showgirl argentina rimane una delle wag più intriganti e sensuali in assoluto e da’ continue conferme di tutto il suo fascino.

E’ un momento piuttosto particolare per lei, come sappiamo, con la preoccupazione dovuta alla malattia che l’ha colpita e per la quale si sta curando. Come detto dalle persone intorno a lei, comunque, la 36enne sta reagendo con il solito carisma e la solita grinta, trasmettendola alle persone care. E anche sui social la vediamo attiva come sempre, condividendo i momenti della sua vita privata con i fan. Ormai è presenza fissa ad Istanbul sugli spalti dell’Ali Sami Yen, ad ammirare le gesta di Icardi che con il Galatasaray ha ripreso a segnare a raffica. E anche lei colpisce sempre dritto al cuore gli ammiratori.

Wanda Nara ipnotizza tutto il web con la sua lingerie: scollatura clamorosa che non tradisce

Gli scatti dell’ultimo post mettono in risalto tutta la sensualità esplosiva e conturbante di Wanda, che non fa mai mancare prospettive da urlo. Per la gioia dei suoi quasi 17 milioni di followers su Instagram, che la riempiono di like e complimenti.

Impossibile per davvero rimanere indifferenti di fronte alle sue curve diventate iconiche e leggendarie, che in questo caso ammiriamo in una clamorosa lingerie di pizzo. La sua vertiginosa scollatura è un capolavoro, una visione della quale il pubblico di Wanda non si stancherebbe davvero mai. Ogni appuntamento con lei è imperdibile ed è capace di far svoltare una giornata.