Fantacalcio, chi sale e chi scende dopo 5 giornate: i consigli per gli scambi

Dopo 5 giornate di Fantacalcio scopriamo 10 giocatori chi sono saliti e scesi di hype: ecco cosa fare negli scambi

Sono già trascorse 5 giornate dall’inizio della Serie A e dunque anche di Fantacalcio. L’Inter ha preso il volo con cinque successi, un en plein straordinario, che candida i nerazzurri come favoriti assoluti per lo Scudetto. Dietro di loro il Milan e un sorprendente Lecce, che ha stregato tutti in questo avvio di stagione.

Ben più deludente il Napoli, un lontano ricordo di quello della passata stagione, così come la Lazio che si è affidata a pochissimi singoli per questo avvio. Malissimo l’Empoli, ancora a 0 punti e con zero gol segnati e in difficoltà anche Salernitana e Cagliari.

Ma al Fantacalcio? C’è chi ha fatto l’asta prima dell’inizio del campionato, a mercato aperto, chi invece l’ha fatta dopo due giornate e chi a calciomercato concluso. Per qualcuno, quindi, sono passate 5 giornate, per altri 2 o 3 e abbiamo deciso di raccogliere 10 giocatori saliti e scesi di hype dopo questi primi 5 turni.

Fantacalcio, i 5 giocatori saliti dopo le prime cinque giornate

Abbiamo scelto di incominciare con i 5 calciatori che meglio hanno fatto in questo avvio di stagione, sia per rapporto qualità prezzo, che per resa effettiva. Non è stato semplice escludere alcuni nomi, ma proprio la differenza spesa-resa ha sicuramente influenzato il nostro giudizio.

E non potevamo che partire con Andrea Pinamonti, l’attaccante che maggiormente ha sorpreso dopo cinque partite con ben 4 gol segnati. Dopo la scorsa deludente stagione, l’attaccante del Sassuolo è stato pagato poco ed ha iniziato fortissimo, segnando per ben 3 partite consecutive e candidandosi a diventare un secondo-terzo slot pieno se mantenesse una certa continuità.

Quattro le reti anche per Federico Chiesa, passato dall’essere un centrocampista ad un attaccante al Fantacalcio. Deprezzato proprio per questo motivo, il calciatore della Juventus è scatenato e non ha intenzione di fermarsi. Anche per lui 3 partite consecutive in gol.

La sorpresa maggiore in questo elenco, per il suo nome, è senz’altro Krstovic, attaccante del Lecce. Non ha giocato la prima giornata perchè non era ancora arrivato in Serie A, poi tre gol di fila e una pausa solo nell’ultimo turno. E’ anche uno dei rigoristi e si candida a diventare uno dei centravanti più sorprendenti del nostro campionato.

Dall’attacco al centrocampo con Bonaventura, partito con il botto in questo campionato. Dopo un gol e un assist alla prima giornata, ha segnato due reti consecutive alla 4a e alla 5a e in quest’ultima ha siglato un altro passaggio decisivo ad un compagno. Un inizio d’oro per uno degli underdog del Fantacalcio.

Infine, un difensore, che in 5 giornate ha portato almeno un bonus in ben 4 partite, tutti consecutivi. Parliamo di Federico Dimarco, che ha siglato tre assist ed anche segnato un eurogol nell’ultima partita di campionato, mostrando a tutti perché meritava di essere uno dei difensori più pagati all’asta.

Fantacalcio, i 5 giocatori scesi dopo 5 giornate

Top ma anche flop dopo 5 turni, perchè non tutti hanno mantenuto fin qui le aspettative. Chiaro, siamo in una fase iniziale della stagione, che potrà sempre cambiare inerzia da un momento all’altro con 33 partite ancora da giocare, ma è giusto fare una prima analisi.

E’ senz’altro in down la valutazione di Boulaye Dia, autore di 16 gol e 6 assist nella passata stagione e desaparecido in quella attuale. Una rete alla seconda giornata e poi il litigio con la società e l’infortunio. Ora, che sembra aver chiarito con la dirigenza della Salernitana, deve recuperare la condizione migliore, ma la Coppa d’Africa ed il calciomercato di gennaio restano due pensieri fissi che rendono l’attaccante un colpo rischioso.

Sempre in attacco e sempre in Coppa d’Africa andrà Nzola della Fiorentina. Un avvio pessimo quello del centravanti, che ha giocato tutte e 5 le partite, di cui 3 da titolare, non registrando neanche un bonus. Né un gol, né un assist per il momento, con una triste media del 5,5. Dovrà presto riscattarsi e l’alternanza con Beltran pesa.

A proposito di calciatori “scomparsi”, al momento è un mistero Lindstrom del Napoli. Arrivato in Serie A dalla terza di campionato e diventato uno dei nomi più interessanti per chi l’asta l’aveva già svolta, ma fin qui ha accumulato una manciata di minuti ed un 5.5. Da quel momento zero minuti in campo nelle ultime due partite e una scarsa considerazione di Rudi Garcia che ne abbassa nettamente il valore al Fantacalcio.

Chi ha deluso ampiamente le aspettative fin qui è Mattia Zaccagni, considerato da moltissimi il vero top di centrocampo prima dell’asta. Fino a questo momento, 0 gol e 0 assist per il calciatore della Lazio, con 2 gialli a carico. Media del 6 e Fantamedia del 5.8 che lo rendono, soprattutto per la spesa fatta per acquistarlo, una delle peggiori delusioni dopo 5 turni e, a causa di un infortunio contro il Monza, salterà anche la sesta giornata.

Infine, chi di infortunio soffre da tutta l’estate, ma che non aveva fatto trapelare nulla fino a questi giorni è Riccardo Orsolini. Ben 11 gol lo scorso campionato e una terribile pubalgia tra l’estate e questo inizio di stagione che lo stanno rendendo una riserva del Bologna. Ad aggravare la sua posizione un rigore sbagliato alla terza giornata che rende la sua Fantamedia pari al 5.