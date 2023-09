Dia come sta? Le condizioni di salute dell’attaccante, ma c’è un problema

La Salernitana, per risalire la classifica, ha assolutamente bisogno di Dia, ma come sta? Le sue condizioni di salute.

L’uno a uno con il Frosinone ha evitato alla Salernitana la terza sconfitta consecutiva ma il pareggio non può essere visto come un risultato positivo; nonostante la reazione per andare a recuperare lo svantaggio, ci si aspettava qualcosa di più dai ragazzi di Paulo Sousa. La classifica non è per nulla positiva con tre pareggi in cinque partite e la necessità di cambiare marcia.

Il calendario mette di fronte alla Salernitana una partita da non sbagliare; mercoledì prossimo, alle 18.30, ci sarà la sfida sul campo dell’Empoli. Match importantissimo contro una squadra ancora a zero punti e senza gol fatti fino a questo momento. Candreva e compagni hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria e sperano di ottenerla anche grazie all’apporto di Dia.

L’inizio di stagione dell’attaccante è stato decisamente negativo; le voci di mercato che lo volevano in Premier League, la convocazione con la nazionale e il ritorno in Italia con cinque giorni di ritardo hanno caratterizzato questa prima parte di campionato del classe 1996. L’assenza di Dia si sta facendo sentire dal punto di vista offensivo con la Salernitana ad aver realizzato solamente quattro gol fino a questo momento.

Dia, le condizioni in vista dell’Empoli: spera la Salernitana

Il centravanti, lo ha dimostrato nella scorsa stagione, fa tutta la differenza del mondo e per la Salernitana è fondamentale se si vuole iniziare a risalire la classifica. Contro l’Empoli, in un match di vitale importanza, Dia potrebbe essere l’uomo in più per la conquista dei tre punti.

Giornata importante per l’attaccante; oggi, infatti, dovrebbe fare nuovi esami (contro il Frosinone non è stato convocato perché non al meglio della condizione fisica) e vedere se sarà a disposizione per l’Empoli. La società spera di poterlo convocare sia per chiudere definitivamente il caso sia per le condizioni di Ikwuemesi che ha avuto problemi muscolari e rischia di non essere presente mercoledì alla 18.30.

In attesa di risolvere questa situazione, nella giornata di ieri Dia ha pranzato in centro e si è fermato con tanti tifosi per i selfie; dimostrazione di come sembra essere tornato il sereno tra l’attaccante e l’ambiente. La stagione della Salernitana non è iniziata nel migliore dei modi; ora arriva una partita da vincere a tutti i costi per cambiare passo; una gara dove club e tifosi sperano di rivedere in campo Dia.