Allegri: “Szczesny domani gioca. Sono contento di Chiesa”

Per la Juventus è già vigilia di Serie A. Domani all’Allianz Stadium di Torino arriverà il sorprendente Lecce, fischio d’inizio alle ore 20:45. I Salentini venerdì hanno vinto ai danni del Genoa per 1-0, motivo per cui si trovano ad 11 punti, uno in più dei bianconeri

Quest’oggi ha parlato mister Massimiliano Allegri, a soli due giorni dalla brutta sconfitta contro il Sassuolo per 4-2. Ecco le sue parole in conferenza.

Allegri, per parlare della sfida di domani, torna chiaramente sulla sconfitta subita sabato dalla Juventus: “Va giocata una gara per tornare alla vittoria, per cancellare la brutta sconfitta col Sassuolo. Abbiamo affrontato ieri in riunione tecnica le tematiche della partita di sabato. Non c’è stata una brutta prestazione, ma ci sono stati degli errori. La squadra era partita bene. Non abbiamo fatto bene gli ultimi 20 metri, e abbiamo fatto questi errori che hanno fatto cambiare il risultato. Dobbiamo lavorare, mantenere l’equilibrio e vincere. Domani abbiamo l’opportunità di ribaltare la situazione “.

Sul sorprendente Lecce di D’Aversa, così l’allenatore bianconero: “Le difficoltà di domani sono quelle di dover affrontare una squadra solida che gioca bene, D’Aversa è molto bravo, così come il ds Corvino, che è uno dei più esperti”. Sul tifo di casa dello Stadium: “Domani il tifo sarà importante.

Juventus, Allegri: “Per stare qui servono responsabilità e convivenza alla pressione”

L’allenatore bianconero parla anche di cosa serve ancora alla sua squadra, sopratutto dal punto di vista della testa e dell’attitudine nel vestire la maglia della Juventus

“Dobbiamo avere il desiderio di raggiungere il massimo dei risultati. Servono responsabilità e convivenza con la pressione quando sei alla Juventus. Sono state fatte scelte importanti dalla società, per dare un futuro alla squadra. Ieri abbiamo parlato delle questioni legate alla testa. Siamo alla Juventus e dobbiamo vivere con pressioni e senso di responsabilità”.

Su Federico Gatti, protagonista in negativo a Reggio Emilia: “Gatti deve stare sereno e tranquillo. Gli errori possono capitare in carriera. Szczesny domani gioca, Perin è un portiere importante”

“Kean ha avuto un problema alla tibia, gli altri stanno bene”

“Abbiamo perso in esperienza, abbiamo acquisito in velocità, entusiasmo e spensieratezza”

“I nostri limiti devono diventare punti di forza, possiamo solo crescere”

“Il campionato è quello che ho già detto. Inter, Milan e Napoli sono sopra le altre e l’Inter merita quella posizione. Per noi i primi quattro posti sarebbero un risultato importante”.

“Yildiz arriva da un bel gol e sono contento della vittoria della Next Gen”

Chiesa: “Federico sta facendo bene e si è calato nel ruolo, sono contento. Può migliorare, dovrò valutare sia lui che Vlahovic. I cambi come sempre faranno la differenza”

“Ci sono tre squadre favorite, questo non vuol dire che noi ci fermiamo al quarto posto. C’è la Roma che lotta per quella posizione, così come Lazio, Atalanta e Fiorentina. Strafacendo capiremo dove siamo arrivati”

“Non siamo riusciti ad essere in vetta anche solo per una notte. Sognare non serve, desiderare sì”

Insegnamento? “Domani abbiamo un’altra opportunità di crescita”

“Vlahovic? non sempre va bene, non empre va male. In una partita ci sono tante palle da giocare, il nervosismo non serve. Lui ha gradi qualità e deve stare tranquillo e lavorare. Ognuno ha i suoi tempi di maturazione”.

“Dobbiamo pensare positivamente. Szczesny è un portiere di livello europeo e ha avuto una gara storta”

“La squadra è motiva e dispiaciuta. Domani saremo pronti e più attenti. Abbiamo cercato di porre rimedio all’euforia che c’era. Penseremo alle soluzioni alternative alla serata col Sassuolo”

“Dobbiamo abituarci alla settimana lunga. Abbiamo una possibilità alla settimana per mettere in pratica quanto fatto. L’attenzione dev’essere massimale”.

Identità di squadra: “Lavoriamo per farlo prima possibile. Dobbiamo avere rabbia e determinazione”

