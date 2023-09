Bufera Juve, tutti sotto esame: “Squadra da metà classifica”

Piovono critiche sulla formazione bianconera dopo la rovinosa sconfitta rimediata contro il Sassuolo

Rischia di lasciare non pochi strascichi la disfatta incassata dalla Juventus nell’ultimo turno in trasferta. Al Mapei Stadium, infatti, lo scorso sabato pomeriggio contro il Sassuolo è andata in scena la prestazione senz’altro peggiore di questa stagione espressa dalla formazione bianconera.

Un match che, oltre ai limiti già noti sul piano del gioco, ha messo in evidenza anche una pericolosa fragilità difensiva. Non solo dovuta agli errori commessi da Szczesny, ma anche alle numerose disattenzioni commesse dalla retroguardia di Massimiliano Allegri sulle ripetute ripartenze degli attaccanti neroverdi. Una prova in ombra che ha ridimensionato il possibile ruolo della Juventus in questo campionato, rispetto alle previsioni ottimistiche circolate nelle scorse settimane.

Una partita che, secondo Massimo Mauro, ha messo in risalto anche un altro preoccupante aspetto. Come riferito dall’ex calciatore ospite di ‘Tutti Convocati’, l’atteggiamento mostrato da alcuni calciatori nell’ultima uscita potrebbe allontanare la Juve dai piani alti del campionato: “Se non corrono senza palla sono una squadra di metà classifica, perché – tolto Chiesa – hanno tutti un gioco prevedibile nella Juve. Chi ha la palla non sa cosa fare. Poi Allegri si deve inventare qualche escamotage tattico, se no non ne vengono fuori”.

Serie A, Mauro sulla crisi del Napoli: “Garcia deve gestire”

Massimo Mauro ha poi parlato di un’altra squadra che in questo avvio di stagione, sia in campionato che in Champions League, è parsa evidentemente in difficoltà.

Parliamo ovviamente del Napoli, squadra vincitrice dell’ultimo scudetto che con l’addio di Luciano Spalletti sembra aver perso quelle certezze che l’avevano resa una squadra quasi imbattibile. Così l’ex calciatore ha giustamente messo nelle mani di Rudi Garcia la risoluzione di questo momento: “L’anno scorso avevano una facilità di andare in porta straordinaria, quest’anno fanno fatica. Anche la rabbia di Osimhen ci sta, Garcia deve gestire, non deve però fare l’errore di mettere in discussione i grandi giocatori del Napoli”