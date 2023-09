0 punti per l’Empoli dopo 5 partite: cosa dicono i precedenti

Partenza horror per la formazione toscana, reduce da 5 sconfitte in altrettante gare di campionato

La stagione dell’Empoli è iniziata come peggio non si poteva. La squadra allenata da Aurelio Andreazzoli, subentrato nell’ultima sfida al posto dell’esonerato Paolo Zanetti, potrebbe scrivere un record negativo del nostro campionato.

Oltre a non aver ottenuto nessun punto infatti, la squadra toscana non è riuscita nemmeno a realizzare una rete. La casella dei gol fatti, nonostante il potenziale offensivo sia di tutto rispetto, segna ancora 0. Ciccio Caputo, Mattia Destro, Nicolò Cambiaghi e il resto dell’attacco sono rimasti a secco in queste prime 5 giornate, relegando l’Empoli al solitario ultimo posto. La prossima sfida, in casa contro la Salernitana, sarà già uno snodo cruciale per capire in che direzione procederà l’annata dei toscani.

0 punti dopo 5 giornate: i precedenti

Il terribile avvio di stagione, ancora a zero sulla casella punti e gol fatti, trova più di un precedente in Serie A e, anche se l’epilogo sembra già scritto, non tutti hanno avuto lo stesso finale.

Tra le squadre che non hanno raccolto nulla nelle prime cinque giornate di campionato c’è il Monza: i brianzoli, allenati da Giovanni Stroppa all’inizio della scorsa stagione, iniziarono la loro prima esperienza nella massima serie nel peggior modo possibile. 5 sconfitte in altrettante gare, esonero per il tecnico con Raffaele Palladino chiamato sulla panchina. Nonostante l’avvio shock la squadra del patron Berlusconi non solo si salverà, ma arriverà anche in 11esima posizione. Tuttavia, nelle maggior parte dei casi, chi ha avuto questo inizio di campionato è andato incontro all’epilogo peggiore, ovvero ultimo posto e retrocessione. E’ il caso di Benevento, Cesena, Venezia e altre società che, dopo un avvio terribile, non sono riuscite ad invertire la rotta.