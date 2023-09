Verratti sanguina in campo: infortunio choc all’esordio

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Marco Verratti in Qatar: ieri il debutto con la maglia dell’Al-Arabi per il centrocampista italiano

Marco Verratti ha iniziato nel peggiore dei modi la sua avventura calcistica in Qatar: sconfitta e non solo nella partita di campionato tra risultato in campo e non solo.

È arrivato ieri l’esordio di Marco Verratti con la maglia dell’Al-Arabi, club qatariota che lo ha acquistato dal Paris Saint-Germain per la cifra di 45 milioni di euro, ponendo fine all’avventura francese del centrocampista ex Pescara dopo undici anni in cui più volte si era ipotizzato un suo ritorno in Italia, per giocare in Serie A. E invece, salvo clamorose sorprese, il giocatore chiuderà in Qatar la sua carriera da calciatore.

E proprio nella giornata di sabato 23 settembre è iniziata la sua avventura con la maglia dell’Al-Arabi, compagine che occupa la nona posizione in classifica dopo le prime quattro giornate della Qatar Stars League. Una posizione tutt’altro che soddisfacente, soprattutto se si considera che il massimo campionato calcistico del Qatar è composto da appena dodici formazioni. Ecco perché il club ha puntato con decisione su Marco Verratti, sperando che il giocatore ex Pescara possa mettere a disposizione non solo le sue doti tecniche, ma anche e soprattutto la sua esperienza a livello internazionale al fine di risollevare le sorti della squadra allenata da Al Rahmati.

Verratti in Qatar, il debutto è da dimenticare

Marco Verratti è stato schierato titolare nella partita sul campo dell’Al-Rayyan, ma il suo debutto in Qatar è tutt’altro che memorabile. E non solo per la sconfitta dal sapore di beffa con il gol di Rodrigo al settimo minuto di recupero del secondo tempo.

Nel primo tempo, infatti, Marco Verratti è stato colpito al volto dal centrocampista avversario Abdulaziz Hatem, rimediando un vistoso taglio al volto che però non gli ha impedito di proseguire la partita, restando in campo fino al triplice fischio, senza però riuscire ad evitare il risultato negativo ottenuto dalla sua nuova squadra.