Tradito dal Real Madrid: l'offerta 'segreta' lo porta alla Juventus

Dalla Spagna arrivano nuove indiscrezioni sul suo futuro: Juventus tirata in ballo. Ecco come i bianconeri pensano di sferrare l’assalto decisivo

La brutta sconfitta del ‘Mapei Stadium’, se non ha ridimensionato le ambizioni della Juventus, ha comunque spento quell’entusiasmo che aveva calamitato l’attenzione mediatica alla vigilia dell’appuntamento con i neroverdi. Contro la compagine di Dionisi la ‘Vecchia Signora’ è ritornata quella fragile e abulica della scorsa stagione.

Al di là della rievocazione di vecchi fantasmi, però, è stata l’incapacità di cambiare atteggiamento tattico a gara in corso il campanello più allarmante per Allegri. E pensare che la Juve era riuscita anche a pareggiare momentaneamente i conti con l’autogol propiziato da Mckennie. Anche contro il Sassuolo, il texano è stato uno dei migliori in campo tra le fila del suoi. Tuttavia, non è escluso che Giuntoli possa intervenire a stretto giro di posta per rinforzare la corsia destra con un altro innesto. L’obiettivo sarebbe quello di offrire ad Allegri un ventaglio di alternative in grado di interscambiarsi. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna, sotto questo punto di vista, non è affatto trascurabile.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: i bianconeri non mollano Lucas Vasquez

Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, per rinforzare la batteria di esterni costituita attualmente da Weah e Mckennie, la Juventus starebbe tenendo viva la pista che porta a Lucas Vasquez. Legato al Real Madrid da un contratto in scadenza nel 2024, in questo primo scorcio di stagione è stato impiegato con il contagocce da Carlo Ancelotti che lo ha schierato per soli 108 minuti.

Un suo addio a fine stagione non rappresenta affatto un’ipotesi inverosimile, soprattutto se non dovesse arrivare il rinnovo del contratto. Seguito da diversi mesi dalla Juventus, Lucas Vasquez rappresenta un profilo assolutamente gradito alla ‘Vecchia Signora’ che potrebbe ritornare alla carica per battere la concorrenza. Sia per costi sia per caratteristiche lo spagnolo si sposerebbe piuttosto bene con lo scacchiere tattico con il quale Allegri ha ridisegnato la sua Juve. Traccia da monitorare con estrema attenzione: staremo a vedere cosa succederà.