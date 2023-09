Allegri punta il dito contro i calciatori: “Avevo avuto delle avvisaglie”

Sconfitta per la Juventus contro il Sassuolo e Massimiliano Allegri sfoga tutta la sua rabbia per la prestazione dei bianconeri

È duro Massimiliano Allegri dopo la sconfitta della Juventus in casa del Sassuolo. Non parla degli arbitri (i bianconeri lamentano la mancata espulsione di Berardi), ma concentra la sua attenzione sulla prestazione della sua squadra e il suo giudizio non è certo positivo.

“Abbiamo fatto una partita leggera di testa, da questa sconfitta bisogna solo imparare – le sue dichiarazioni – . Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi adesso, dobbiamo migliorare perché in partite del genere si perdono punti importanti. Siamo stati un po’ farfallini, abbiamo pagato a caro prezzo il fatto di aver staccato con la testa in certi momenti. Quello che avevo detto ieri aveva una ragione perché conosco i ragazzi e le loro caratteristiche, avevo avuto delle avvisaglie ieri e l’altro ieri”.

Sassuolo-Juventus, Allegri: “Troppa frenesia”

Indice puntato quindi contro la squadra, colpevole di non aver avuto il giusto atteggiamento in campo durante la partita, ma anche nei giorni scorsi in allenamento.

“Non abbiamo ancora la capacità di switchare atteggiamenti all’interno della stessa partita – ha affermato – , dobbiamo giocare sempre con la stessa intensità. La frenesia di alcuni momenti di stasera ci deve far capire tante cose”.