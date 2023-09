Napoli e Garcia in crisi, il comunicato ufficiale di De Laurentiis

Arriva il messaggio di Aurelio De Laurentiis dopo il pareggio del Napoli sul campo del Bologna con calcio di rigore fallito da Osimhen

Acque agitate in casa Napoli: ancora un pareggio in campionato per la squadra di Rudi Garcia e sempre più malumore tra i tifosi che chiedono l’esonero del tecnico azzurro.

Sono passati pochi minuti dal fischio finale di Bologna-Napoli, gara pareggiata col risultato di 0-0 dalla squadra di Rudi Garcia che porta a tre la striscia di partite senza vittoria in campionato dopo il ko con la Lazio e il pari sul campo del Genoa. Pochi minuti dopo una partita che farà discutere e sulla scena irrompe il presidente Aurelio De Laurentiis con un messaggio che spiazza tutti.

Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 24, 2023

“Il Napoli riparte da Bologna. Bravi tutti!” scrive ADL nell’immediatezza del post partita. Un messaggio inaspettato, per tempi e contenuti. Ma anche un modo – evidentemente – per cercare di placare subito le polemiche da parte del patron azzurro, ben consapevole dell’umore dei tifosi dopo le ultime prestazioni e gli ultimi risultati.

Bologna-Napoli, il messaggio a sorpresa di De Laurentiis

I tifosi chiedono a gran voce l’esonero di Rudi Garcia soprattutto per la gestione di Khvicha Kvaratskhelia da parte del tecnico francese il quale anche oggi ha sostituito il talento georgiano, al pari di Victor Osimhen la cui reazione, complice anche il calcio di rigore sbagliato, ha espresso tutt’altro che serenità.

Uno scenario che i tifosi del Napoli non avrebbero mai immaginato dopo la gioia e la festa per la vittoria dello scudetto targato Luciano Spalletti. Proprio la mancata conferma del tecnico toscano, sostituito con Rudi Garcia, viene indicata da molti tifosi azzurri come una scelta sbagliata da parte della proprietà. Ma Aurelio De Laurentiis sembra avere le idee chiare in merito alla condotta da tenere: il suo fulmineo messaggio social lascia immaginare una soddisfazione per la prestazione offerta al Dall’Ara e – dunque – la volontà del presidente di non cambiare guida tecnica, almeno per il momento e salvo clamorose sorprese dell’ultim’ora.