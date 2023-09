La Dea in casa sa solo vincere, momento buio per Udinese e Cagliari

Atalanta e Fiorentina superano Cagliari e Udinese con lo stesso punteggio: vittoria per 2-0, bianconeri e rossoblù non sanno più segnare

L’Atalanta in casa sa solo vincere. Il club nerazzurro sale a nove punti in classifica: tre vittorie su tre in casa, quattro se si considera l’Europa League. Un trend decisamente positivo per i ragazzi di Gasperini, che ora dovranno fare punti in trasferta.

A farne le spese in questa giornata è il Cagliari, che continua a dimostrare di non avere grande feeling con il gol. Nerazzurri che sbloccano il match con Lookman, che poco prima aveva colpito la traversa. Il nigeriano è servito perfettamente da De Ketelaere e non può sbagliare il tap-in. Un primo tempo dominato dalla ‘Dea’, con Zappacosta che aveva sfiorato il gol colpendo il palo praticamente dalla linea di fondo.

Il Cagliari ci ha provato nella ripresa: cambio modulo e sicuramente più coraggio per gli uomini di Ranieri, beffati però dall’imbucata di Muriel che pesca Pasalic che firma il 2-0. Sfiora il gol della bandiera Oristanio, ma la traversa gli nega la prima gioia in Serie A.

Fiorentina corsara ad Udine, Terracciano inguaia Sottil

Brutta sconfitta interna invece per l’Udinese, che conclude senza gol soprattutto grazie alla grande prova di Terracciano. La Fiorentina espugna il campo dei friulani per 0-2.

Il portiere viola è insuperabile e sigilla i tre punti arrivati con un gol per tempo di Martinez Quarta e Bonaventura. Ancora a secco Nzola per i viola, mentre l’Udinese non riesce a trovare la via del gol. Terracciano è super su Samardzic nel primo tempo, mentre Thauvin si divora in apertura il gol del vantaggio. Lucca, nella ripresa, sbaglia a porta vuota il pari. Troppa imprecisione quindi nelle fila bianconere, con Sottil che ancora non riesce a trovare la prima vittoria in campionato.

Atalanta-Cagliari 2-0

Marcatori: Lookman 33′, Pasalic 75′

Udinese-Fiorentina 0-2

Marcatori: Martinez Quarta 32′, Bonaventura 92′

CLASSIFICA SERIE A: Inter 15; Milan 12; Lecce 11; Juventus e Fiorentina 10; Atalanta 9; Frosinone 8; Napoli*, Torino* ed Hellas Verona 7; Sassuolo 6; Bologna* e Monza 5; Roma*, Lazio e Genoa 4, Udinese e Salernitana 3; Cagliari 2; Empoli 0.

Una partita in meno *