Juventus-Torino, decisione UFFICIALE: niente derby

Verso Juventus-Torino, la decisione presa è ufficiale: assenza durante il derby della Mole

Altri due impegni e poi sarà derby della Mole. Sabato 7 alle 18 è infatti in programma all’Allianz il derby tra Juventus e Torino.

Una partita che vedrà sicuramente un’esclusione, non in campo, ma in tribuna. Perché la curva Maratona ha ufficializzato che non sarà presente allo stadio a supportare la squadra granata. Una decisione maturata per il fatto che è obbligatorio iscriversi al sito della Juventus per poter vedere la gara.

Questo il comunicato della curva granata, che lancia un messaggio a tutta la tifoseria:

“La Maratona non sarà presente al derby. Coerente con la decisione presa in passato, ribadiamo il nostro categorico rifiuto riguardante l’insensato obbligo di iscrizione al sito per poter assistere ad una partita. Non ci piegheremo alle loro regole! Lasciamo il settore vuoto”.